Небезпечні комахи атакували школу Тернопільщини. Довелось викликати рятувальників

Було знешкоджено два гнізда

На Тернопільщині рятувальники знешкодили два гнізда бджіл. Комах вивезли у безпечне місце разом з вуликами.

Про це повідомила пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) Тернопільщини. Зазначається, що один з вуликів було виявлено у школі.

За даними рятувальників, 21 травня підрозділи ДСНС двічі виїжджали на виклики стосовно комах. Перший виклик був у Тернопіль на вул. Юності, 1.

"Рятувальники аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення вилучили рій бджіл, що оселився на дереві на території дошкільного навчального закладу №13. Комах безпечно вивезено за межі міста", — йдеться у повідомленні.

А другий виклик вже був у місто Теребовля на вул. Січових Стрільців, 51А. Там рятувальник 12-ї державної пожежно-рятувальної частини вилучив гніздо шершнів із відкритої території стадіону ЗОШ №1. Вулик вивезли за межі населеного пункту.

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