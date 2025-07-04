Мор риби та обміління річки. Активісти на Хмельниччині б'ють на сполох (фото)

Місцеві вже назвали ймовірну причину екологічного лиха

На Хмельниччині на річці Плоскій сталась екологічна катастрофа. Місцеві б'ють на сполох через масову загибель риби.

Про це пише громадська організація "Річки Хмельниччини". Зазначається, що така ситуація з водоймою сталась через не дотримання норм.

"Екологічна катастрофа на Плоскій — наслідок "прихватизації" водних ресурсів? 03 липня 2025 року, місток через Плоску біля Царського озера — вода не протікає, а риба — задихається…" — йдеться у повідомленні.

Річка Плоска

Річка Плоска на карті

За словами ГО, причиною цього екологічного лиха стало те, що величезне водосховище вище по течії у с. Малашівці не пропускає вниз по течії навіть мінімальний обсяг так званого "санітарного пропуску" — визначеного обсягу води, щоб нижче по течії була вода. Відомо, що водойма містить понад 1 мільйон 120 тисяч кубометрів води.

Згідно із встановленими режимами Басейновим управлінням водних ресурсів річки Південний Буг, під час спекотного періоду влітку Малашівецьке водосховище повинне давати воду вниз. Але цього не відбувається. Тому ГО пише про порушення закону, що веде до екологічної катастрофи.

"Ну, а що? В нас же війна, перевірок не буде, от і можна користуватися водою (не безкінечним ресурсом!!) як заманеться. А що ж наша місцева, Хмельницька влада?" — пише організація.

Однак за виконанням вимог щодо управління водними ресурсами має слідкувати Управління з питань екології та контролю за благоустроєм. Та наразі результаті їх роботи не видно.

Стан води у річці Плоскій

"Наша Хмельницька громада — у глибокій водно-екологічній кризі. А про власників Малашівецького водосховища і ті копійчані суми, за які вони "отримали в оренду" більше мільйона кубометрів води, ми ще напишемо. "Прихватизація" водосховищ і ставків убиває наші річки, адже контролю за користуванням водою — немає", — йдеться у повідомленні.

У ГО наголошують, що біля річки Плоскої немає відеокамер, а на дані з мірних рейок не звертають уваги. Хоча рівень води в річці сильно впав, що добре видно і на фото.

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