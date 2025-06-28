В Кривому Розі масово гине риба: чому карасі та щуки спливли догори (фото, відео)

Ставки, де відпочивали містяни, наповнені мертвою рибою

В Україні на кількох водоймах фіксують мор риби. Не оминуло це і Кривий Ріг — місцеві мешканці зафіксували загибель карасів, помітили навіть велику щуку. Вся риба вже доросла.

Стався мор на ставках мікрорайону Соцмісто. Містяни побоюються, що у воду могли скинути токсичні речовини.

Риба сплила у ставках Кривого Рогу

Мор риби у ставках Соцміста

Ставки на Соцмісті — популярна зона відпочинку ще з 70-х років. Ставок у балці Південна Червона, також відомий як "Другий ставок" має на березі кафе, мав пляж з вишкою для стрибків у воду. Побоювання щодо скидання відходів — не марні. Кривий Ріг відомий скрутною ситуацією з екологією, не так далеко від ставків знаходяться металургійні підприємства та територія гуртового ринку.

Ставки біля Соцміста в Кривому Розі

Зазначимо, що можливе скидання у воду хімікатів, стоків чи добрив — не єдина можлива причина загибелі риби. До цього може привести різка зміна температури або тиску, нестача кисню в воді (наприклад, якщо цвітуть водорості) або ж хвороби та паразити риб. Дослідити причину має Держекоінспекція, вони беруть проби води у таких випадках.

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель риби у річці поблизу курортного Моршина на Львівщині. Місцеві кажуть — це відбувається вже другий рік поспіль та пов'язують мор риби зі скидами у воду.