Риба масово гине: в Рівному помітили велику екологічну проблему (фото)

Проте ця проблема виникла не сьогодні

В озері Басів Кут у Рівному стався мор риби. Щодня до берега прибиває здоровенні рибини, що вже померли. Можна уявити, який там стоїть запах. Ще на початку сезона епідеміологи заборонили купатися у водоймі.

Відповідне фото опублікував Telegram-канал "Рівне Труха". Місцеві жителі пояснили, в чому причина, не добираючі слів.

"Величезні мертві рибини щодня прибиває до берега. В чому причина – невідомо", – пишуть адміністратори каналу.

Мертву рибу прибило до берега

Що пишуть місцеві жителі

Проте підписники в коментарях зазначили, що причина відома, оскільки риба гине у Басовому Куті кожного року. Вони пояснили, що риба дохне через каналізаційні стоки з мікрорайону "Царське село".

В озері не вперше заборонили купатися

Нагадаємо, озеро Басів Кут у Рівному – одне з найпопулярніших місць для літнього відпочинку серед містян, тим більше, що реальної альтернативи в них немає. Та саме ця водойма, за оцінками фахівців, 2025 року виявилася найпроблемнішою.

Озеро Басів Кут на карті

Місцеві мешканці згадують, що ще два десятиліття тому ситуація була зовсім іншою. У Басовому Куті щоліта купалися сотні людей. Наразі ж водойма потерпає від забруднення з фекалій та відходів мешканців мікрорайону.

Щорічні тести якості перед купальним сезоном показують, що купання в озері є небезпечним. Через незадовільний стан води епідеміологи не рекомендують там купатися. За результатами нещодавніх досліджень у воді озера Басів Кут знову виявили відхилення від стандартів за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками.

Фахівці попереджають, що купання в забрудненій воді може призвести до низки захворювань: від кишкових інфекцій до вірусних гепатитів і грибкових уражень. Однак попри застереження, люди охоче засмагають біля озера, а деякі навіть наважуються пірнати у воду. Ще кілька років тому рятувальники казали, що заборонити людям плавати не можуть.

Джерело: Рівне Вечірне. Попри застереження, люди охоче засмагають біля озера

Джерело: Рівне Вечірне. Також деякі смілівці ризикують купатися в Басовому Куті

Раніше на Львівщині в притоці Дністра, річці Бережниця, помітили багато мертвої риби. Подібна ситуація була й минулого року — річку зариблювали мальками форелі, але риба загинула. На річці знаходиться кілька сіл та місто Моршин. Було помічено що забруднення починається біля Моршина і страждає вся ріка вниз по течії.