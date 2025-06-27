Смертельно отруйна риба з'явилась у Чорному морі. Як виглядає та що робити, якщо піймали (фото)

Ця риба може роздуватись як куля

Рибалки в Україні можуть виловити не тільки величезних щук та коропів, а й смертельно отруйну рибу — сріблястого тетраодона. Цей вид зафіксовано у Чорному морів, тому слід бути обачнішими.

Як повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, цей вид риби вважається тропічним хижаком і здебільшого мешкає у Індо-Тихоокеанському регіоні. Однак наразі рибу було зафіксовано і в Чорному морі, тому рибалити на Одеському чи інших узбережжях слід обачніше.

Тетраодон сріблястий (Lagocephalus sceleratus) — це екзотична отруйна риба, яка може роздуватись як куля. Загальноприйнятим місцем перебування цієї риби був Індо-Тихоокеанський регіон. Однак через Суецький канал тетраодон проник до Середземного, а потім – до Чорного моря.

Тетраодон сріблястий

Тетраодон сріблястий

Вперше цю рибу офіційно зафіксували в акваторії Чорного моря у 2014 році. І від цього часу рибалок попереджали про небезпеку, однак наразі рибу знову помітили.

Чому тетраодон сріблястий небезпечний

містить тетродотоксин — потужна отрута, яка вражає нервову систему. Крихітна доза отрути може викликати смерть.

має надміцні щелепи, якими розгризає сітки, жилки й улов.

харчується молюсками, рибою, ракоподібними, витісняючи місцеві види.

внаслідок розповсюдження у Середземному морі рибалки зазнають значних економічних збитків.

через потепління клімату цей вид має потенціал розширити свій ареал у Чорному морі, що загрожує біорізноманіттю, дрібному рибальству та здоров'ю людей.

Якщо ж під час рибалки, було помічено тетраодон сріблястий, то слід зробити його фото. Але знімок має передавати реальний розмір виду. Записати координати та повідомити про цей випадок у Держекоінспекцію.

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