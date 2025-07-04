Мор рыбы и обмеления реки. Активисты на Хмельнитчине бьют тревогу (фото)

Местные уже назвали вероятную причину экологического бедствия

В Хмельницкой области на реке Плоской произошла экологическая катастрофа. Местные бьют тревогу из-за массовой гибели рыбы.

Об этом пишет общественная организация "Реки Хмельнитчины". Отмечается, что такая ситуация с водоемом произошла из-за несоблюдения норм.

"Экологическая катастрофа на Плоской — следствие "прихватизации" водных ресурсов? 03 июля 2025 года мост через Плоску у Царского озера — вода не протекает, а рыба — задыхается…" — говорится в сообщении.

Река Плоская

Река Плоская на карте

По словам ОО, причиной этого экологического бедствия стало то, что огромное водохранилище выше по течению в с. Малашевцы не пропускает вниз по течению даже минимальный объем так называемого "санитарного пропуска" — определенного объема воды, чтобы ниже по течению была вода. Известно, что водоем содержит более 1 миллиона 120 тысяч кубометров воды.

Согласно установленным режимам Бассейнового управления водных ресурсов реки Южный Буг, во время жаркого периода летом Малашевецкое водохранилище должно давать воду вниз. Но этого не происходит. Поэтому ОО пишет о нарушении закона, ведущему к экологической катастрофе.

"Ну, а что? У нас же война, проверок не будет, вот и можно пользоваться водой (не бесконечным ресурсом!!) как заблагорассудится. А что же наша местная, Хмельницкая власть?" — пишет организация.

Однако за выполнением требований по управлению водными ресурсами должно следить Управление по вопросам экологии и контроля за благоустройством. Но в результате их работы не видно.

Состояние воды в реке Плоская

"Наша Хмельницкая община — в глубоком водно-экологическом кризисе. А о владельцах Малашевецкого водохранилища и тех копеечных суммах, за которые они "получили в аренду" более миллиона кубометров воды, мы еще напишем. "Прихватизация" водохранилищ и ставков убивает наши реки, ведь контроля над пользованием водой — нет", — говорится в сообщении.

В ОО подчеркивают, что у реки Плоская нет видеокамер, а на данные из мерных рельсов не обращают внимания. Хотя уровень воды в реке сильно упал, что хорошо видно и на фото.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Кривом Роге массово погибает рыба. В сети уже показали, как караси и щуки всплыли вверх.