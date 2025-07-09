"Пушистая сосиска" покусала человека под Запорожьем: что это за странный зверек и опасен ли он (видео)

Нет, это не крот

В Запорожской области заметили необычную зверушку из "Красной книги". То, что выглядит как шерстяная сосиска с зубами, на самом деле называется слепышом.

Кадрами зверька поделился telegram-канал "Труха Запорожье". Как видно на видео, создание оказалось на поверхности земли, где его попытались погладить прохожие.

Один из них в конце совершил ошибку и поднес руку слишком близко к зубам слепыша, из-за чего мгновенно получил на пальце заметную ранку. Где именно сняты кадры не сообщалось, однако в комментариях появилась автор видео, которая сказала, что зверек был найден неподалеку от жилых многоэтажек.

Как известно, слепыши в Украине встречаются практически на всей левобережной части страны, но предпочитают селиться в местах, где не ведется активное сельское хозяйство. Необычное строение тела связано с тем, что эти животные живут под землей и питаются беспозвоночными и растительными частями — корнями, луковицами и корнеплодами. Иногда они попадают на участки фермеров, где очень быстро приводят к гибели урожая.

Взрослые особи достигают 25-30 сантиметров в длину и могут весить до 700 граммов. Если не считать ущерба для фермеров, то для человека они безобидны. Конечно если не совать ему пальцы в рот, как это сделали люди на видео.

Слепыш

Схожесть с кротами у этих животных связана с конвергентной эволюцией — явлением, когда несвязанные виды развивают схожие черты из-за одинаковых условий обитания. В целом "кротизация" подземных животных явление весьма распространенное во всем мире.

Крот

Если кроты являются родственниками ежей, то слепыши близки к мышам, на что очень явно намекают характерные передние зубы, которые можно видеть у всех остальных грызунов. Впрочем, пользователи сети, как всегда, высказали альтернативное мнение.

Как сообщалось ранее, на окраинах Харькова ранее заметили настоящего оленя. По всей видимости животное было вынуждено мигрировать поближе к людям из-за боевых действий.