Риби з людськими зубами: іхтіологиня спрогнозувала, коли піраньї можуть з'явитися в Україні

Попри те, що піраньї не належать до природних мешканців українських річок, у Дніпрі траплялися випадки їхнього вилову

Останнім часом серед українців зростає цікавість до екзотичних видів риб, зокрема піраній, які традиційно мешкають у водоймах Південної Америки. Утім, чи є ймовірність, що ці небезпечні хижаки з'являться у наших річках, зокрема в Дніпрі?

На це питання "Телеграфу" відповіла іхтіологиня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь. За її словами, піраньї дійсно належать до великої таксономічної групи риб, яка включає безліч різновидів. Кожен із цих видів має свої унікальні екологічні вимоги, зокрема температурні межі існування.

Експертка наголосила, що наразі в українських водоймах не зафіксовано природного відтворення піраній. Втім, випадки їхньої появи — не новина.

Ключовим фактором, який стримує поширення піраній у Дніпрі, залишається клімат. Для комфортного життя й розмноження цим рибам необхідні значно тепліші умови, ніж ті, що переважають в Україні нині. "Треба, щоб було ще тепліше, ось що я скажу", — додала Куцоконь.

Піранії в Дніпрі: які відомі випадки вилову

Хоча піраньї не є типовими мешканцями українських водойм, у Дніпрі кілька разів фіксували випадки вилову цих екзотичних риб. Один із перших стався у 2006 році біля Березанівки — тоді рибалка впіймав хижу піранью Неттерера, яку вважають однією з найнебезпечніших у своєму роді.

Піранья Неттерера

Подія тоді викликала чималий розголос.

Згодом у водоймі спіймали паку — це тропічна родичка піраній, яка має схожий вигляд, зокрема характерні "людські" зуби.

Піранья Паку

Зуби піраньї Паку

Вона переважно рослиноїдна, але в рідній Амазонці може досягати ваги до 40 кг.

У 2017 році в Дніпрі знову повідомляли про "піраній" вагою до 5 кг. Найімовірніше, йшлося про ту ж паку. Ці риби не становлять великої загрози людям, однак їхня поява у відкритих водоймах України — наслідок втручання людини, зокрема випуску акваріумних риб у природу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в українських водоймах стрімко поширюється риба, яка становить серйозну загрозу для місцевої фауни та завдає суттєвих збитків рибному господарству.