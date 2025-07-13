Українців переполошила велика змія – таку можна знайти у власному підвалі (фото)

Змії водяться прямо в центрі Харкова

Напевно, всі українці хоча б раз у житті бачили вужа, проте далеко не всі знають, що окрім нього в Україні водиться його родич — водяний вуж. Останнім часом їх зустрічають все частіше навіть жителі великих міст.

У деяких випадках вони можуть навіть уподобати підвали будинків, які розташовані біля водойм. Про це розповів харківському виданню "Об’єктив" старший науковий співробітник біосферного заповідника "Асканія Нова" Станіслав Вітер.

Він зазначив, що одна з колоній водних вужів живе практично у самому центрі Харкова на річці Лопань. Змія зустрічається від Гончарівської греблі до Новоіванівського мосту.

"Лякатися не варто, бо вони зовсім безпечні тварини, нешкідливі, вони їдять рибу. І для них дуже важливі ці великі плити, що на набережній, які, по-перше, створюють місця прогрівання, так званого баскінгу, а по-друге, є схованками для тварин. Зимують вони частіше у підвалах будівель, що поруч", — сказав Вітер

Ареал проживання водних вуж у Харкові

Як відомо, водні вужі зустрічаються на широких теренах Європи та Азії від Італії до Тибету. Вони віддають перевагу більш теплим регіонам, тому в північних частинах України вони не водяться.

Довжина цієї змії може досягати близько півтора метра, хоча здебільшого вони не досягають і метра. Ареал проживання сильно підв’язаний до наявності води, в якій вони проводять набагато більше часу, ніж звичайні вужі. Як не складно здогадатися, саме через це вони отримали свою назву.

У цього виду немає характерних жовтих плям на голові, крім того, їх забарвлення світліше. Це часто призводить до того, що їх плутають із гадюками та вбивають. У фольклорі різних народів їх навіть називають гібридом вужа і гадюки, проте насправді вони не можуть розмножуватися один з одним. Найпростіший спосіб не сплутати ці два види зводиться до того, щоб подивитися на очі — у вужа зіниця буде круглою, а гадюк вертикальною.

Водяний вуж

Водяні вужі харчуються жабами та рибою, хоча іноді можуть їсти мишей, дрібних гадюк, пташенят і навіть слимаків. Для людей вони безпечні і зазвичай при контакті з людиною намагаються втекти. Як захисний захід вони можуть шипіти та виділяти речовину з неприємним запахом. У крайніх випадках можуть вкусити, але цей укус зазвичай не завдає ніякої шкоди, хоча в окремих випадках ранка може нагноїтися.

Варто зазначити, що буквально днями водяного вужа бачили на Одещині, коли той плавав у морі. Вони справді можуть жити як у місцях із прісною, так і із солоною водою.