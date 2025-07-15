У цьому озері водяться хижі риби-гіганти: рибалки вже хваляться уловом (фото)

Для рибалок такі улови — це справжня удача

У Києві, на озері Алмазне, місцевий рибалка Денис Тихонов днями впіймав доволі велику щуку. Цей хижак — типовий мешканець прісноводних водойм північної півкулі, відомий своїми великими розмірами та хижацьким способом життя.

Про це повідомили в місцевому пабліку. Вага трофейної риби становить приблизно 5-8 кг.

Київський рибалка похизувався трофейною щукою

Як тривала риболовля на озері в Києві

Озеро Алмазне в Києві є популярним місцем для рибалок, адже тут нерідко трапляються справжні "монстри" серед риби.

Відомо, що найбільші щуки в Україні важили до 18 кг і були зафіксовані ще в 1967 році на Волині. Цей рекордний улов став легендою серед рибальської спільноти. Проте навіть середні за вагою екземпляри, як той, що спіймав Денис Тихонов, приносять багато радості любителям.

Варто також згадати про особливості будови щуки: це видовжена стрілоподібна риба з потужними щелепами, озброєними гострими зубами, які допомагають їй ловити здобич — від дрібних риб до птахів і навіть гризунів. Завдяки гострому зору та розвиненій бічній лінії щука миттєво реагує на рухи в воді, що робить її майстерним хижаком.

Щука

Київський рибалка впіймав щуку на силіконову приманку, яка була дуже ефективною в цей день. Такий трофей підтверджує, що великі хижаки ще мешкають у столичних водоймах і активно полюють. Для рибалок це сигнал — варто не здаватися, бо в будь-який момент можна спіймати справжнього гіганта.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Київщині є багато чудових місць для риболовлі, де можна зловити рибу довжиною понад 30 см. Одне з таких — річка Козинка, неподалік села з тією ж назвою.