Саранча уже не только на Запорожье: куда еще добрались вредители

Пока встречаются лишь одинокие насекомые

В июле 2025 нашествие саранчи поразило Запорожье, однако похоже насекомые на нем останавливаться не будут. Первых "налетчиков" уже заметили жители Кривого Рога.

Как сообщает местный канал "Первый городской", пока сообщается лишь об одиночных случаях налета саранчи. Однако там отмечают, что это тот же вид, что и был зафиксирован в Запорожье. Вероятно, что это особи тоже прилетели из мест, которые ранее были затоплены Каховским водохранилищем.

В других каналах сообщают, что саранчу также видели и в других местах Днепропетровской области, однако речь идет о необжитых землях, а вот до сельскохозяйственных угодий вредители пока не добрались.

"Госпотребслужба предоставила рекомендации по борьбе с насекомым, а также перечень эффективных химических препаратов, уничтожающих вредителей. В частности – Энжио, ЗАЛП, ФЬЮРИ, ФЛОКСИН и препараты на основе действующего вещества хлорпиривита", — сообщил "Первый городской".

Кривой Рог территориально находится недалеко от бывшего Каховского водохранилища, а потому эксперты не исключают того, что нашествие будет замечено и там.

Как сообщалось ранее, по мнению экологов именно разрушение Каховской ГЭС привело к появлению огромного количества саранчи, которая ныне атакует Запорожье. Эксперты отмечают, что из-за этого области может грозить потеря от 25 до 100% урожая.