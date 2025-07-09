Від білих грибів до "королівських" трюфелів: секретні місця Закарпаття, про які знають тільки місцеві

Всі секрети успішного збору та ТОП-місця, де вже ростуть гриби

Закарпаття по праву вважається грибною столицею України. Місцеві навіть жартують, що до герба області пора б домалювати гриб. Після теплих дощів карпатські ліси рясніють білими грибами, лисичками, підосичниками та навіть трюфелями.

Найкращі місця — це ліси навколо озера Синевир, села Лумшори, Драгово та околиці гірських районів. "Телеграф" розповість, де саме шукати гриби, коли їхати та що потрібно знати про безпеку в карпатських лісах.

Де точно можна знайти гриби

Синевірська долина та околиці

Озеро Синевир — справжня мекка для грибників, але важливо знати де саме можна збирати. НПП "Синевир" має різні зони: у рекреаційних та господарських зонах збирати гриби для власних потреб дозволено, але заборонено це робити в заповідних зонах навколо самого озера. У цій місцевості любителі кемпінгу розбивають намети в дозволених місцях, насолоджуючись красою навколишніх лісів та свіжим гірським повітрям.

Озеро Синевир на карті

Літо 2025 року

Село Лумшори прославилося не тільки карпатським джакузі — купанням у чанах із сірководневою водою, а й багатими грибними лісами. Місцеві кажуть, що після дощу тут можна зібрати кілька кошиків за ранок.

Лумшори на карті

Урожай 2025, Закарпаття

Мукачівський напрямок

Грибники з досвідом радять їхати в глухі села Мукачівського району:

Микулинці — змішані ліси, багато підберезників

— змішані ліси, багато підберезників Ільківці — славиться білими грибами

— славиться білими грибами Щасливе — маслюки та лисички

— маслюки та лисички Крите — підосичники та польські гриби

Сморчки (зморшки), Мукачево

Микулівці, Щасливе, Ільківці, Грибівці на карті

Гриби Закарпаття

Село Грибівці (назва говорить сама за себе) та Тростяниця теж не підведуть. Тут є і хвойні, і змішані ліси з різноманітними грибами.

Свалявщина

У Свалявському районі варті уваги:

Родникова Гута — особливо багато підберезників

— особливо багато підберезників Солочин — білі гриби та маслюки

Родникова Гута, Солочин на карті

Рахівський та Перечинський райони

Ці райони — лідери за кількістю грибів на Закарпатті. Рахівщина славиться високогірними грибами, а Перечинщина — різноманіттям видів у змішаних лісах.

Урожай Рахівщини

Білі гриби у Закарпатті

Інші перспективні села

Драгово, Вишка і Колочава — традиційні грибні місця з хорошими урожаями. Тут гриби ростуть практично скрізь: від узлісь до гірських схилів.

Іршавщина, Великоберезнянщина та Міжгірщина теж радують грибників, хоча, як кажуть місцеві, "сьогодні багато тут, завтра — на Рахівщині". Все постійно змінюється.

Урожай Іршавщини

Рокосово поблизу Хусту

Які гриби коли шукати

Травневі сюрпризи (кінець травня — початок червня)

Перша грибна хвиля триває лише 1-2 тижні. Гриби ранньою весною можна знайти тільки в добре прогрітих сонцем місцях. Першими з'являються:

Сморчки (зморшки) — умовно їстівні, в Європі вважаються делікатесом

(зморшки) — умовно їстівні, в Європі вважаються делікатесом Білі гриби — перші екземпляри

— перші екземпляри Сироїжки та підберезники

Літнє різноманіття (друга половина червня — липень)

Друга хвиля — справжнє грибне свято, що триває кілька тижнів. У лісах Карпат з'являється більшість їстівних грибів:

Маслюки — в соснових лісах та мохових галявинах

— в соснових лісах та мохових галявинах Лисички — не червиві, ростуть у змішаних лісах

— не червиві, ростуть у змішаних лісах Перші білі гриби — у світлих лісах без густої підстилки

Осінній бум (серпень — листопад)

Третя хвиля — найтривалша та найбагатша. З початку серпня до початку листопада:

Підберезники — біля берез у змішаних лісах

— біля берез у змішаних лісах Підосичники — поряд із листяними деревами

— поряд із листяними деревами Опеньки — великими колоніями на пнях

— великими колоніями на пнях Рижики — у молодих хвойних лісах

— у молодих хвойних лісах Білі гриби — особливо ароматні та щільні

Календар грибника

Унікальні гриби Закарпаття

Король грибів — білий гриб

Закарпатські грибники до того розпещені високими врожаями білих грибів, що крім них рідко беруть інші види. Місцеві називають білий гриб по-різному: "щіряк", "біляк", "баба", "війт", "гриб правдивий".

Білий гриб, знайдений поблизу Тишова на Закарпатті

Подейкують, що іноді вага одного карпатського білого гриба може досягати 4 кілограмів! Секрет успіху: знайшовши один білий гриб, ретельно обшукайте навколо — грибниця розростається великими колами.

Карпатські трюфелі

У високогір'ях Карпат трюфелі не рідкість. Місцеві жителі називають їх "хрупіль", "брувля", "земляне серце". Знаходять їх зазвичай у змішаних лісах під старими дубами з середини серпня.

Білий трюфель

Загалом на Карпатських схилах росте понад 300 видів грибів — це найчистіший екологічний продукт Карпат! Білка в грибах міститься більше, ніж у м'ясі або рибі.

Секрети досвідчених грибників

Найкращий час для збору

Рано вранці — з 6 до 9 години. Гриби ще свіжі, роса не висохла, людей менше. Пізніше стає спекотно, гриби в'януть на сонці.

Після дощу чекайте 2-3 дні, особливо коли температура вночі не нижче 17 градусів — тоді з'являється найбільше грибів. Народна прикмета: "Пожовкла береза — пора по гриби".

На початку сезону шукайте там, де земля швидше прогрівається — південні схили гір, галявини, окраїни полонин. У спеку навпаки — північні схили, вологі місця, вкриті мохом.

Народні прикмети Карпат

Зацвіла горобина — з'явилися травневі гриби

Достигло насіння осики — пора збирати підосичники

Затягнулися дощі — груздів не чекай

Є вовнянки — скоро будуть грузді

Пам'ятайте місця

Запам'ятовуйте свої грибні місця — грибниця живе на одному місці роками. Де знайшли гриби цього року, будуть і наступного. Досвідчені грибники мають секретні точки, куди повертаються щосезону.

Так виглядає грибниця

Безпека — найважливіше

Небезпечні двійники

Бліда поганка — найнебезпечніший з усіх грибів. Навіть маленький шматочок може завдати непоправної шкоди здоров'ю. Отрута вражає печінку і нирки, симптоми проявляються, коли людині вже неможливо допомогти. Характерна ознака — "яєчко" в основі ніжки.

Бліда поганка

Мухомори всіх видів сильно отруйні: червоний, зелений, смердючий, пантерний, білий. Отруєння червоним мухомором спочатку викликає напади гніву.

Мухомор можна сплутати з істівним грибом

Несправжні опеньки схожі на їстівні, але мають неприємний запах і жовті пластинки, тоді як справжні пахнуть приємно і мають білі пластинки.

Несправжні опеньки

Правила безпечного збору

Основні принципи:

Беріть тільки знайомі гриби — якщо сумніваєтесь, не ризикуйте

Сирі гриби пробувати заборонено

Не збирайте старі, перезрілі гриби — вони часто отруйні

Не торкайтеся підозрілих грибів навіть руками

Де не можна збирати:

Мінімум 100 метрів від автотрас — гриби вбирають важкі метали

Поблизу промислових об'єктів

У заповідних зонах (позначені табличками)

Перша допомога

Перші ознаки отруєння з'являються через 30 хвилин — 2 години: нудота, болі в животі, блювота, діарея. Одразу викликайте медиків і очистіть шлунок. Не викидайте недоїдені гриби — вони допоможуть визначити вид отруєння.

Що каже закон

За збір грибів для себе штрафів немає. Можете спокійно їздити в ліс з кошиком — закон це дозволяє. Українці, які збирають дикороси для домашнього вжитку, можуть не хвилюватися.

Заборони та штрафи

Новий закон №9665 від жовтня 2024 року значно збільшив штрафи за НЕзаконний збір:

Громадянам : від 425 до 850 гривень (раніше було 17-51 грн)

: від 425 до 850 гривень (раніше було 17-51 грн) Посадовим особам: від 1700 до 5100 гривень

Де заборонено на Закарпатті

Заповідні зони суворого режиму (збирати заборонено):

Карпатський біосферний заповідник — заповідні зони (не всі 39 485 га, а лише зони суворого заповідання у Рахівському, Тячівському, Хустському та Виноградівському районах)

Карпатський біосферний заповідник на карті

НПП "Синевир" — тільки заповідні зони навколо озера та інші зони суворого заповідання (в рекреаційних зонах збирати можна)

— тільки заповідні зони навколо озера та інші зони суворого заповідання (в рекреаційних зонах збирати можна) НПП "Ужанський" — букові праліси "Тиха" і "Стужиця" та інші заповідні ділянки

НПП "Ужанський" на карті

НПП "Зачарований край" — болото "Чорні багна" та заповідні ділянки

НПП "Зачарований край" на карті

Конкретні заборонені об'єкти:

Долина нарцисів (Хустський район)

Урочище "Чорне Багно"

Всі території з табличками "Заповідна зона"

19 заказників загальнодержавного значення

"Долина нарцисів" на карті

Червонокнижні гриби — штраф від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів. До таких належать гірський яєшник, герицій коралоподібний та інші рідкісні види.

Що брати з собою

Збираючись на грибне полювання в карпатські ліси, найголовніше — правильно підготуватися. Основа успішного походу — це плетений кошик або відро, адже в поліетиленових пакетах гриби швидко задихаються і псуються. Обов'язково візьміть гострий ніж для акуратного зрізання, щоб не пошкодити грибницю.

Одяг повинен бути закритим — довгі штани та сорочка з рукавами захистять від кліщів, подряпин від гілок та комарів. Взуття вибирайте водостійке з хорошою підошвою, адже доведеться багато ходити по вологій лісовій підстилці, іноді через струмки.

У карпатських лісах можна провести цілий день, тому не забудьте воду та легкий перекус. Телефон з повним зарядом — це питання безпеки, особливо якщо йдете в незнайомі місця. Репелент від комарів та кліщів буде дуже доречним, особливо влітку.

Досвідчені грибники радять брати палку для розгрібання листя — під ним часто ховаються найкращі екземпляри. Невеликий ліхтарик теж стане в пригоді, адже у густому карпатському лісі може бути досить темно навіть удень.

Грибний сезон на Закарпатті доволі щедрий. Головне — знати де шукати, коли їхати та як не отруїтися. Пам'ятайте: ліс — це не тільки гриби, а й відпочинок для душі серед неймовірної краси карпатської природи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, про грибні місця на Львівщині. Ми розповідали, куди їхати по гриби, щоб принести додому повний кошик.