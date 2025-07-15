Сезон "тихого полювання" на Вінниччині: куди їхати за повним кошиком грибів

Розкриваємо секретні місця для збору врожаю

Після теплих дощів у найкращих локаціях Вінницької області можна зібрати повний кошик грибів всього за кілька годин.

Найперспективніші місця — ліси навколо Козятина, Немирова, Барського району та околиці Калинівки. "Телеграф" розповість, де саме шукати гриби, як уникнути отруєння та що каже закон про збір лісових дарів.

Найкращі грибні локації Вінниччини

Козятинський район залишається одним із найпопулярніших напрямків для "тихого полювання" завдяки великим лісовим масивам. Ліси довкола Козятина славляться білими грибами, підосичниками та печерицями. Місцеві грибники радять їхати сюди рано вранці, коли конкуренція мінімальна.

Козятин на карті

Вінничина тішить урожаєм

Ліси Турбівської громади біля села Журава вже декілька років поспіль радують стабільним урожаєм маслюків та груздів. Село Мухівці у Вінницькому районі також популярне серед грибників. Літинська громада навколо села Петрик багата на польські гриби, опеньки та білі гриби.

Ось такі гриби з'явилися після дощу

Справжньою перлиною вважають Чорний ліс під Калинівкою та ліси Сосонки й Медвідки. Тут ростуть якісні боровики, які особливо активно з'являються після дощових днів.

Сосонки, Медвідка на карті

Немирівщина та околиці сіл Вороб'ївка і Дубмаслівка — традиційні грибні місця, де після рясних опадів грибники збирають врожай цілими мішками. Барський район у червні-липні радує лисичками, маслюками та білими грибами, а в другій половині літа тут з'являються опеньки.

Урожай 2025 року

Барський район на карті

В лісах Шаргородщини

А це у Барському районі

Хмільницький район пропонує кілька перспективних локацій. Ліси біля сіл Кожухів, Березна та Гута після дощу дають хороший урожай опеньків. На Калинівській трасі грибники регулярно знаходять маслюки та лисички. Під селами Лозова і Думенками час від часу трапляються білі гриби. Село Нападівка також відоме своїми грибними місцями.

Хмільницький район на карті

Урожай з Хмільниківщини

У Жмеринському районі біля села Покутине збирають білі гриби, підберезники та маремухи. Місцеві грибники стверджують, що після дощу гриби тут з'являються вже за день-два.

Непогані запаси на зиму

Сутисківська громада у Вінницькому районі славиться Сутисківським лісництвом з великими видами грибів. Змішані ліси дають стабільний врожай сироїжок та підберезників. Поруч розташована Тиврівська громада з центром у селищі Тиврів, де також є перспективні лісові масиви для збору грибів.

Тиврів на карті

Навіть у межах самої Вінниці в Лісопарку досвідчені "тихополовці" час від часу знаходять білі гриби та інші цінні види. У міських лісових зонах після дощу з'являються опеньки та сироїжки, але їх швидко розбирають місцеві мешканці.

Лісопарк, Вінниця

Знахідка у Лісопарку

Колі і як шукати

Йти за грибами краще о 6 ранку, поки прохолодно. Після дощу без грому гриби активно ростуть. Якщо гримить — краще почекати день-два.

Гриби потрібно викручувати, а не зрізати — так краще для грибниці. Великі екземпляри варто залишати для розмноження. Обов'язково брати з собою плетений кошик або відро — у пакеті гриби "задихаються".

Сироїжки ростуть купками біля пнів. Підберезники — поодинці між деревами, їх важко помітити через коричневі шляпки. Маремухи завжди ростуть групами.

У вологу погоду шукайте гриби на пагорбах та галявинах. У суху — в тіні та низинах.

Сезонний календар грибника

Найкращий час для збирання грибів — з квітня по листопад, коли для успішного збору грибів мають бути відповідні погодні умови. Зараз, у середині липня, триває пік літнього сезону.

Травень-червень приносить сироїжки та перші лисички. Червень-серпень — основний урожай білих грибів, маслюків, лисичок та опеньків. Вересень-жовтень — сезон груздів та сироїжок, який триває до глибокої осені.

Календар грибника

Досвідчені грибники кажуть, що найкращі результати дає збирання в період зростаючого місяця, коли гриби містять більше вологи та краще ростуть.

Небезпечні двійники

Бліда поганка — найнебезпечніша. Її легко сплутати з печерицею. Головна ознака отруйного гриба — біле "яєчко" біля основи ніжки.

Бліда поганка

Несправжні опеньки схожі на справжні, але в них немає білої спіднички під шляпкою. Ще вони погано пахнуть і мають жовті пластинки. І навіть деякі види мухоморів можна сплутати з їстівними грибами.

Мухомор можна сплутати з істівним грибом

Симптоми отрування — нудота, блювота, біль у животі — зазвичай з'являються через 1-24 години. При перших ознаках — відразу звертайтеся до лікаря.

Де заборонено збирати

У звичайних лісах збір грибів для особистого вжитку дозволений без обмежень. У заповідниках та національних парках можна збирати тільки для себе, без комерції, але потрібен дозвіл для заготівлі. В об'єктах заповідного режиму збір повністю заборонений.

Штрафи застосовуються лише у захисних зонах або при комерційному зборі без дозволу — від 425 до 850 гривень.

Заборонені місця:

Національні парки

Заповідники

Ботанічні сади

Дендропарки

Території біля табличок "Заповідна зона"

Не варто збирати навіть у дозволених лісах:

Біля дороги з великим рухом

Поблизу заводів та підприємств

На старих смітниках

У промислових зонах

Липень — відмінний час для збору грибів на Вінниччині. Дотримуйтеся правил безпеки, збирайте тільки знайомі гриби і пам'ятайте про обережність у воєнний час.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про секретні місця Закарпаття, про які знають тільки місцеві. Там можна знайти і білі гриби, і "королівські" трюфелі.