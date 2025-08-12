Серед висоток у Кривому Розі помітили хижого та небезпечного звіра: реакція людей дивує (відео)

Більшість коментарів у соцмережах здивували реакціями

У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, жителі стали свідками несподіваної сцени: просто у дворі багатоповерхівки спокійно спала дика лисиця. Зазвичай поява хижаків у місті викликає тривогу, однак цього разу реакція виявилася зовсім іншою.

Такий ролик опублікували в Instagram. Сталося це на 44-му кварталі.

Більшість коментарів у соцмережах стосувалися не небезпеки, а співчуття й турботи. "Красуня! Нехай собі спить! Хоч би ніхто не зробив їй нічого поганого", — написала одна з користувачок. Інша жінка зазначила, що лисичка дуже маленька й худенька, і порадила підгодувати її куркою, адже "наші тварини залишилися без дому й ідуть до людей".

Що пишуть українці під відео

Втім, були й голоси занепокоєння. Дехто припустив, що тварина може бути хворою на сказ: "Може вона скажена?", — пролунало серед обговорень. Ще одна мешканка зауважила, що дикі тварини в місті часто не отримують допомоги: "На жаль, ви показали її, і, скоріш за все, вона вже мертва. У нас існує лише знищення диких тварин у місті, ніхто їх не вивозить у заповідники".

Що пишуть українці під відео

Однак переважна більшість закликала допомогти. "Може, їй допомога потрібна, може, хвора. Прийшла ближче до людей", — прокоментувала місцева жителька. Інші радили нагодувати лисицю, дати води, щоб перевірити, чи вона не хвора. Лунали й поради з вакцинацією: "Треба їй їжу дати з вакциною, і буде все добре для всіх. Хай живуть: вони тікають з лісів і степу, де небезпечно".

Що пишуть українці під відео

Що пишуть українці під відео

Що пишуть українці під відео

Нагадаємо: останнім часом лисиць дедалі частіше помічають у населених пунктах по всій Україні, адже вони швидко пристосовуються до життя поруч із людьми. За словами кандидата біологічних наук Віталія Смаголя, через заборону полювання їхня чисельність зростає, а окрім сказу, вони можуть переносити й інші небезпечні захворювання.

Раніше "Телеграф" також писав, що робити при зустрічі з цією твариною зі сказом.