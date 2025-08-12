Среди высоток в Кривом Роге заметили хищного и опасного зверя: реакция людей удивляет (видео)

Большинство комментариев в соцсетях удивили реакциями

В Кривом Роге на Днепропетровщине жители стали свидетелями неожиданной сцены: прямо во дворе многоэтажки спокойно спала дикая лиса. Обычно появление хищников в городе вызывает тревогу, однако в этот раз реакция оказалась совсем иной.

Такой ролик опубликовали в Instagram. Произошло это на 44 квартале.

Большинство комментариев в соцсетях касались не опасности, а сострадания и заботы. "Красавица! Пусть себе спит! Хотя бы никто не сделал ей ничего плохого", — написала одна из пользовательниц. Другая женщина отметила, что лисичка очень маленькая и худенькая, и посоветовала подкормить ее курицей, ведь "наши животные остались без дома и идут к людям".

Что пишут украинцы под видео

Впрочем, были и голоса беспокойства. Некоторые предположили, что животное может быть больным бешенством: "Может оно бешеное?", – прозвучало среди обсуждений. Еще одна жительница заметила, что дикие животные в городе часто не получают помощи: "К сожалению, вы показали ее, и, скорее всего, она уже мертва. У нас существует только уничтожение диких животных в городе, никто их не вывозит в заповедники".

Однако подавляющее большинство призывало помочь. "Может, ей помощь нужна, может, она больна. Пришла поближе к людям", — прокомментировала местная жительница. Другие советовали накормить лису, дать воды, чтобы проверить, не больна ли она. Раздавались и советы с вакцинацией: "Надо ей еду дать с вакциной, и будет все хорошо для всех. Пусть живут: они убегают из лесов и степи, где опасно".

Напомним, что в последнее время лисиц все чаще замечают в населенных пунктах по всей Украине, ведь они быстро приспосабливаются к жизни рядом с людьми. По словам кандидата биологических наук Виталия Смаголя, из-за запрета охоты их численность растет, а кроме бешенства они могут переносить и другие опасные заболевания.

