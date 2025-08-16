Женщина чудом спаслась от волка. Села в Хмельницкой области терроризирует стая хищников

Уже разодрали несколько овец и напугали селян

На Хмельнитчине стая волков терроризирует села Шепетовского района. Хищники заходят во дворы и даже преследуют селян.

Об этом рассказали жители села Орлинцы "Суспільному". Отмечается, что около 15 волков нападают в десяти селах на домашних животных.

По словам жительницы села Орлинцы Шепетовского района Валентины Гордийчук, она уже встречалась с волками. Первым хищника услышали собаки, а уже потом и женщина увидела его на огороде. Это произошло в июне.

"Доходила до места, как я смотрю, собаки побежали и из тех кустов выходит волк. Волк шел прямо на меня. Собаки стали лаять вокруг него. Его отгонять", — рассказывает Валентина.

Волк

Она добавила, что волк реагировал на собак, но не убегал. А потом, когда женщина стала уходить, он побежал за ней. Валентина успела спрятаться.

"Сначала шла задом, смотрела на него. Он увидел, что я отхожу и меня стал догонять. Волк бежал напрямик ко мне, собаки его придерживали. И тем временем я забежала за дверь и закрылась от него. Когда убегала от волка, совсем тапки потеряла по дороге", — вспоминает женщина.

Еще одна жительница села Орлинцы Надежда Наметченюк рассказала, что волк вошел к ней во двор и напугал собаку. Она добавляет, что волка видел ее муж, утром вышедший к скоту. Хищник никак на мужчину не реагировал.

Что говорят охотники и егерь

Как отметил егерь Шепетовского районного общества охотников и рыбаков Григорий Грицюк, в начале 2024 вокруг района фиксировалось только две особи. Тогда была застрелена волчица.

"Выехал на лиса вечером и увидел загрызенного кабана, наполовину съеденного. И решил посидеть на канаве. Застрелил одного волка. А один еще был с ним, то он сбежал, потому что был дальше. Больший был, где-то 80 килограммов. А этот, кого застрелил, килограмм 60", — добавляет Грицюк.

Однако в этом году волков стало в разы больше. Уже были сообщения, что они раздирали в Вербовцах овечек. В то же время главный охотник района Юрий Пикус считает, что выходом из ситуации видит разрешение на отстрел волков.

