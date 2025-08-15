В українські міста залітають небезпечні пернаті хижаки: орнітолог назвав причину

Ці птахи можуть гніздитися навколо міст чи сіл на деревах, якщо їх не турбують

В українських містах можна побачити хижих птахів — яструбів. З тихої природи до галасливих міст вони залітають, щоб знайти собі їжу.

Про це "Телеграфу" сказав орнітолог та завідувач відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Василь Костюшин.

За його словами, яструби гніздяться на деревах. Вони можуть гніздитися навколо міст чи сіл на деревах, якщо їх не турбують. Але за їжею вони літають у місто.

Раніше взимку на фермах валялося багато зерна та була купа голубів. Нині такого немає, адже більше контролю за фермами. І ти приїжджаєш і бачиш узимку — два, три, чотири великі яструби, які полюють на цих голубів. Ось вам кормова база, створена людиною, — вона приваблює хижих птахів, – зазначив експерт.

Він наголосив, що не всі, але частина хижих птахів також прилаштовується до організованого ландшафту.

При цьому Костюшин каже, що на популяцію, наприклад, голубів, яструби не впливають у містах.

Якогось суттєвого впливу на чисельність горобців чи голубів вони не мають, – підсумував співрозмовник.

Довідка: Яструб — хижий птах сімейства яструбиних загону яструбоподібних. Він зустрічається майже на всіх континентах. Ці птахи можуть мешкати, зокрема, в горах, рідкісному лісі, джунглях, саванах. Яструби відносяться до хижих птахів із довжиною тулуба до 72 см та масою до 1,5 кг. Найбільшим із них є яструб-тетерів’ятник, найменший — перепелятник з розміром тулуба до 32 см і масою до 115 г.

Цей хижак має відмінний зір, який кращий за людський у 8 разів. Очі у яструбів розташовані по-особливому: вони знаходяться не збоку, а повернені вперед. Завдяки цьому птах може добре бачити. В них добре розвинений слух, але запахи вони розрізняють слабо. Ноги у яструба сильні, на пальцях є довгі загнуті кігті. Під час полювання він викидає їх уперед, щоб впіймати жертву.

Як виглядає яструб. Фото: Вікіпедія

