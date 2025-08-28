Вода у морі біля Одеси раптово стала незвичного кольору. Чи безпечно купатись і яка її якість (відео)

Результати проб екоінспекції вразили

Чорне море на Одещині змінило колір, вода буквально стала чорною. В екоінспекції вже розповіли, що сталось і поширили результати проб.

Як зазначили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу, наразі аналізи показали аж 63-кратне перевищення забруднюючих речовин у Чорному морі. Найбільша інтенсивність саме у Крижанівці під Одесою.

Обстеження пляжу і взяття проб води відбулось 27 серпня, однак інформація про значне погіршення стану води в морі з'явилась раніше. Адже десь з середини серпня українці фіксували значну кількість водоростей у прибережній зоні, а вже з 26 серпня — почорніння моря. У місцевих пабліках публікували чимало відео з чорними хвилями, які сильно схожі на каламутну брудну воду.

Що виявили в інспекції:

завислі речовини — у 63,2 раза вище норми. Саме тому прозорість води сильно впала, адже проникнення світла крізь неї майже немає. Це досить погано впливає на рослини — неможливий фотосинтез.

азот амонійний — у 1,9 раза вище допустимого рівня. Ця сполука токсична і становить загрозу для морських організмів, особливо в умовах спеки та низького рівня кисню;

кисень — у 6,7 раза нижче норми. Це критичний показник, адже без достатньої кількості кисню морські живі організми гинуть.

Причиною такого стану води екологи називають інтенсивне "цвітіння моря" — евтрофікацію. Надлишок поживних речовин стимулює масове розмноження водоростей, які, розкладаючись, виснажують воду та позбавляють її кисню. Купатись у такій воді не рекомендують, вона може бути небезпечна.

