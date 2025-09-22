Кількість жертв зростає, місто у вогні. Як виглядає Запоріжжя після російського удару (фото, відео) - оновлено

Пошкоджено 15 багатоповерхових і 10 приватних будинків, а також авто

У мережі з'явились перші кадри наслідків російського удару по Запоріжжю. Внаслідок застосування КАБів у місті є загиблі і постраждалі.

Як повідомляє Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації (ЗОВА), Росія завдала 5 ударів по Запоріжжю. Було атаковано обʼєкти цивільної інфраструктури та промисловості.

UPD: За словами Федорова, атака саме на Запоріжжя тривала десь 40 хв. Росія підняла 7 бортів авіації, деякі КАБи не долетіли. Кількість загиблих становить три особи, а постраждалих четверо, один з яких 16-річний хлопець.

У місті було щонайменше 10 ударів прийшлось у різних районах:

Космічний мікрорайон — повторний удар по парковці з цивільними авто.

Набережна магістраль — поблизу торгівельних центрів та критичної інфраструктури. Тут тимчасово обмежений рух транспорту.

Шевченківський район — удар по житлових будинках, один з яких зруйновано повністю.

Кількість загиблих у Запоріжжі зросла до 3 осіб. З-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло 75-річної жінки, повідомили в ЗОВА о 8 ранку.

Відомо, що обстріл міста почався приблизно о 4 ранку і тривав щонайменше дві години. На опублікованих фото видно, що у Запоріжжі зайнялось кілька сильних пожеж, дим від яких накрив місто. Постраждали не тільки багатоповерхівки, а й авто.

Зруйнована будівля внаслідок удару по Запоріжжю

Пожежа, яка виникла після удару по Запоріжжю

Також повністю зруйновано приватний житловий будинок. Попередньо під завалами може перебувати жінка. Рятувальники вже працюють на місці і роблять усе можливе, аби знайти її.

За даними ЗОВА, внаслідок нічної атаки пошкоджено 15 багатоповерхових і 10 приватних будинків, а також нежитлові приміщення. Наразі фахівці обстежують територію, а комунальні служби вже почали закривати вибиті вікна OSB-плитами.

Вибиті вікна у багатоповерхівці у Запоріжжі

Рятувальники розбирають завали після атаки на Запоріжжя

Постраждала багатоповерхівка після удару

Уламки скла біля постраждалої багатоповерхівки у Запоріжжі

Росіяни вбили дві людини під час атаки на Запоріжжя, ще дві отримали поранення. Рятувальники вже ліквідовують усі наслідки удару, їх робота також потрапила на фото.

Рятувальники ліквідовують наслідки удару по Запоріжжю

Рятувальники ліквідовують пожежу після атаки на Запоріжжя

Горять авто після російського удару

За словами Федорова, основна ціль ранкового удару 22 вересня була цивільна та промислова інфраструктура. Загалом у місті пролунало щонайменше 5 потужних вибухів. Від вибухової хвилі повилітали вікна з рамами та скло у будинках. Деякі авто зайнялись.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в день 20 вересня росіяни кошмарили Україну "шахедами". Вибухи пролунали у Дніпрі та на Чернігівщині.