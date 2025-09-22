Ні в якому разі не наближайтесь. У Києві біля житлових будинків помітили небезпечного хижака (відео)

Тварина може бути переносницею сказу

У Києві помітили небезпечного хижого звіра біля багатоповерхівок. Тварина була виснажена і налякана.

Про це свідчить опубліковане київськими пабліками відео. Зазначається, що йдеться про лисицю.

За словами киян, хижачку з рудим хвостом побачили на Дягтерівській. Видно, що тварина досить худа, маленька та має тьмяну шерсть. Ймовірніше вона прийшла до житлових будинків у пошуках їжі або ж це атипова поведінка.

Також місцеві писали, що нещодавно бачили лисицю і біля гуртожитків КНЕУ. Тварина вільно почувається біля людей і не боїться їх, хоча пересувається з певною осторогою.

Наголошуємо, що чіпати чи привертати будь-яким чином увагу лисиці небезпечно. Адже ця хижачка може бути переносницею смертельно небезпечної хвороби для людей — сказу.

У коментарях користувачі додали, що цю лисицю вже кілька днів бачать на Дягтерівській. Чимало киян писали про загрозу заразитись сказом від неї, а також, що вона просто голодна.

Де і коли бачили лисиць ще:

Раніше "Телеграф" розповідав, що рідкісного хижака з Далекого Сходу помітили на Дніпропетровщині.

ㅤ