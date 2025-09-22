Ні в якому разі не наближайтесь. У Києві біля житлових будинків помітили небезпечного хижака (відео)
-
-
Тварина може бути переносницею сказу
У Києві помітили небезпечного хижого звіра біля багатоповерхівок. Тварина була виснажена і налякана.
Про це свідчить опубліковане київськими пабліками відео. Зазначається, що йдеться про лисицю.
За словами киян, хижачку з рудим хвостом побачили на Дягтерівській. Видно, що тварина досить худа, маленька та має тьмяну шерсть. Ймовірніше вона прийшла до житлових будинків у пошуках їжі або ж це атипова поведінка.
Також місцеві писали, що нещодавно бачили лисицю і біля гуртожитків КНЕУ. Тварина вільно почувається біля людей і не боїться їх, хоча пересувається з певною осторогою.
Наголошуємо, що чіпати чи привертати будь-яким чином увагу лисиці небезпечно. Адже ця хижачка може бути переносницею смертельно небезпечної хвороби для людей — сказу.
У коментарях користувачі додали, що цю лисицю вже кілька днів бачать на Дягтерівській. Чимало киян писали про загрозу заразитись сказом від неї, а також, що вона просто голодна.
Де і коли бачили лисиць ще:
- 18 вересня: Поруч з дітьми у Львові помітили лисицю. Тварина була виснажена і налякана.
- 15 вересня: Посеред Львова помітили хижу та зморену тварину. Лисиця потрапила на відео.
- 28 серпня: Руда лисиця на Одещині зачарувала соцмережі. Також хижаку помітили і на пляжі біля Чорного моря.
Раніше "Телеграф" розповідав, що рідкісного хижака з Далекого Сходу помітили на Дніпропетровщині.
