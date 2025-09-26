За тепло і світло можна платити менше: нардеп дав дві важливі поради українцям перед опалювальним сезоном

План накопичення газу мають виконати до середини жовтня

Підготовка до опалювального сезону в Україні триває. Станом на кінець вересня 95% газу від необхідної кількості вже закачали, а за місяць план має бути остаточно виконаний.

Факти:

Українські газосховища закачали 95% від необхідної кількості газу для опалювального сезону.

До 1 листопада Україна планує накопичити 13,2 мільярда кубічних метрів газу, і план виконується в строк.

Експерт радить українцям готуватися до опалювального сезону

Про це "Телеграфу" розповів народний депутат від фракції "Слуга народу", голова комітету ВР з питань енергетики і ЖКП Андрій Герус. Він відповів на питання журналіста, як виконується мета накопичити 13,2 млрд кубічних метрів газу у сховищах до 1 листопада.

План виконується в строк

За словами Андрія Геруса, "Нафтогазу" інформує, що 95% необхідного обсягу газу вже закачано в підземні сховища. До початку опалювального сезону залишається ще місяць, за який планується завершити процес закачування.

Нафтогаз повідомляє, що все йде в плановому режимі і вже до середини жовтня все має бути в порядку, зазначив голова енергетичного комітету Верховної Ради.

Рекомендації для українців

На запитання журналіста про те, чи варто українцям перейматися через опалювальний сезон, Герус відповів, що головне завдання для громадян – займатися енергоефективністю та енергоощадливістю.

Людям треба, звичайно, займатися енергоефективністю і енергоощадливістю. Це завжди варто робити, щоб не платити зайвих грошей за тепло і електроенергію, підкреслив народний депутат.

Додамо, що експерт з ЖКГ Олег Попенко в коментарі "Телеграфу" заявив, що через російські обстріли Україна вже втратила майже половину добового видобутку газу, а влітку 2025 року ворог повністю зруйнував нафтопереробні потужності країни. У підземних сховищах накопичено 13,2 мільярда кубометрів газу, але цього вистачить лише за умови теплої зими та відсутності нових обстрілів. Тому українців цієї зими чекає серйозне випробування холодом через можливі нові атаки Росії на енергетичні об'єкти.

