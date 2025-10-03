Рус

Має забарвлення африканської зебри. В Україні помітили незвичного метелика

Новина оновлена 03 жовтня 2025, 08:57
Візерунок крил самця та самки виду подалірія майже ідентичний. Фото Колаж "Телеграф"

Вид був занесений до Червоної книги України

Жителі Рівного помітили незвичного метелика. Комаха, попри холодну пору, зустрілась людям на вулиці і не мала двох лапок.

Відповідний допис з’явився у Фейсбук-спільноті "Комахи України". Авторка допису Руслана Драб показала фото.

"Знайшли на вулиці при трьох градусах тепла.. Життя бачив, крила пошарпані, немає двох лапок. Поки гріється біля краплини медової води", – написала жінка.

Комаха має характерне кремово-біле забарвлення з чіткими чорними смугами, які нагадують забарвлення зебри. Крила дійсно виглядають пошарпаними по краях.

Фото - Руслана Драб

Що це за вид метеликів

Це метелик Подалірій (Iphiclides podalirius) – один з найкрасивіших представників родини Лускокрилих в Україні. Він належить до родини Парусників і отримав свою назву на честь героя Троянської війни – лікаря Подалірія.

Вид був занесений до Червоної книги України, проте у 2021 році виключений. Крім того, занесений до Червоних книг/списків низки країн Європи, зокрема Польщі, Чехії, Німеччині. На регіональному рівні в Україні занесений до Червоної книги Карпат, Червоних книг Дніпропетровської і Донецької областей.

Як виглядає самка та самець

Ареал охоплює Південну та Центральну Європу, південні та центральні частини Західної Азії та Центральну Азію, від Малої Азії до Казахстану і Західного Китаю.

Зустрічається на узліссях та лісових галявинах, степових балках з заростями чагарників та поодинокими деревами, по гірських схилах на узліссях світлих широколистяних лісів, у лісозахисних смугах, старих парках, садах і виноградниках.

Метелики харчуються в сонячну погоду. Під час льоту метелик пурхає й пролітає іноді чималу відстань із нерухомими, розпластаними крилами.

Самці часто кружляють над вершинами горбів (хілтопінг). На вологих ділянках, біля струмків в балках спостерігаються скупчення до 15—20 самців. Вони спочатку торкаються вологого ґрунту і трохи рухають крилами. Метелики навесні полюбляють харчуватись нектаром на суцвіттях бузку і деяких інших чагарників. Влітку їх приваблюють великі суцвіття зонтичних. У певні періоди метелики схильні до міграції.

