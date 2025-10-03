Має забарвлення африканської зебри. В Україні помітили незвичного метелика

Вид був занесений до Червоної книги України

Жителі Рівного помітили незвичного метелика. Комаха, попри холодну пору, зустрілась людям на вулиці і не мала двох лапок.

Відповідний допис з’явився у Фейсбук-спільноті "Комахи України". Авторка допису Руслана Драб показала фото.

"Знайшли на вулиці при трьох градусах тепла.. Життя бачив, крила пошарпані, немає двох лапок. Поки гріється біля краплини медової води", – написала жінка.

Комаха має характерне кремово-біле забарвлення з чіткими чорними смугами, які нагадують забарвлення зебри. Крила дійсно виглядають пошарпаними по краях.

Фото - Руслана Драб

Що це за вид метеликів

Це метелик Подалірій (Iphiclides podalirius) – один з найкрасивіших представників родини Лускокрилих в Україні. Він належить до родини Парусників і отримав свою назву на честь героя Троянської війни – лікаря Подалірія.

Вид був занесений до Червоної книги України, проте у 2021 році виключений. Крім того, занесений до Червоних книг/списків низки країн Європи, зокрема Польщі, Чехії, Німеччині. На регіональному рівні в Україні занесений до Червоної книги Карпат, Червоних книг Дніпропетровської і Донецької областей.

Як виглядає самка та самець

Ареал охоплює Південну та Центральну Європу, південні та центральні частини Західної Азії та Центральну Азію, від Малої Азії до Казахстану і Західного Китаю.

Зустрічається на узліссях та лісових галявинах, степових балках з заростями чагарників та поодинокими деревами, по гірських схилах на узліссях світлих широколистяних лісів, у лісозахисних смугах, старих парках, садах і виноградниках.

Метелики харчуються в сонячну погоду. Під час льоту метелик пурхає й пролітає іноді чималу відстань із нерухомими, розпластаними крилами.

Самці часто кружляють над вершинами горбів (хілтопінг). На вологих ділянках, біля струмків в балках спостерігаються скупчення до 15—20 самців. Вони спочатку торкаються вологого ґрунту і трохи рухають крилами. Метелики навесні полюбляють харчуватись нектаром на суцвіттях бузку і деяких інших чагарників. Влітку їх приваблюють великі суцвіття зонтичних. У певні періоди метелики схильні до міграції.

