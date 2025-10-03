Имеет окрас африканской зебры. В Украине заметили необычную бабочку

Вид был занесен в Красную книгу Украины

Жители Ровно заметили необычную бабочку. Насекомое, несмотря на холодное время, встретилось людям на улице и не имело двух лап.

Соответствующее сообщение появилось в Фейсбук-сообществе "Насекомые Украины". Автор сообщения Руслана Драб показала фото.

"Нашли на улице при трех градусах тепла… Жизнь видел, крылья потрепаны, нет двух лап. Пока греется у капли медовой воды", — написала женщина.

Насекомое имеет характерную кремово-белую окраску с четкими черными полосами, напоминающими окраску зебры. Крылья действительно выглядят потрепанными по краям.

Фото — Руслана Драб

Что это за вид бабочек

Это бабочка Подалирий (Iphiclides podalirius) – один из самых красивых представителей семьи Лускокрылых в Украине. Он принадлежит к семье Парусников и получил свое название в честь героя Троянской войны – врача Подалирия.

Вид был занесен в Красную книгу Украины, однако в 2021 году исключен. Кроме того, занесен в Красные книги/список ряда стран Европы, в частности Польши, Чехии, Германии. На региональном уровне в Украине занесен в Красную книгу Карпат, Красные книги Днепропетровской и Донецкой областей.

Как выглядит самка и самец

Ареал охватывает Южную и Центральную Европу, южные и центральные части Западной и Центральной Азии, от Малой Азии до Казахстана и Западного Китая.

Встречается на опушках и лесных полянах, степных балках с зарослями кустарников и одиночными деревьями, по горным склонам на опушках светлых широколиственных лесов, в лесозащитных полосах, старых парках, садах и виноградниках.

Бабочки питаются в солнечную погоду. Во время лета бабочка порхает и пролетает иногда немалое расстояние с неподвижными, распластанными крыльями.

Самцы часто кружат над вершинами холмов (хилтопинг). На влажных участках, у ручьев в балках наблюдаются скопления до 15-20 самцов. Они сначала касаются влажной почвы и немного двигают крыльями. Бабочки весной любят питаться нектаром на соцветиях сирени и некоторых других кустарников. Летом их привлекают крупные зонтические соцветия. В определенные периоды бабочки склонны к миграции.

