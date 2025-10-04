Незвичайних тварин побачили в озері на Волині. Унікальний момент потрапив на відео
-
-
Ці ссавці внесені до Червоної книги
В Україні в одній з водойм помітили незвичного плавця. Адже у Луцьку озеро перепливала пара рогатих ссавців.
Відповідне відео вже поширюють у мережі. Зауважимо, що коли саме сталась подія не відомо, але ймовірніше наприкінці вересня.
На відео видно, як два лосі з маленькими рогами перепливають водойму. Тварини пливуть досить швидко і не зважають на оператора, який фільмував цей момент. Це явище виглядає досить дивним, адже плаваючих ссавців роду оленевих досить важко побачити.
Зауважимо, що тварини на відео з малими рогами. Це означає, що ссавці нещодавно їх скинули, або це молоді лосі. Зазвичай лосі скидають роги восени і всю зиму ходять без них. Виростають роги у тварин аж навесні.
Для довідки
Наразі відомо про два види лосів — звичайний та американський. Перший вид зустрічається саме в Україні, де входить до Червоної книги. Адже з 2017 року лосі вважаються зникаючим видом тварин.
Цікаво, що ці тварини не мешкають весь рік на одному місці, адже з приходом осені вони йдуть до місць зимівлі. Їх міграція припадає на жовтень-листопад. У день лосі проходять по 10—15 км. Зворотні, весняні переходи відбуваються під час танення снігів.
