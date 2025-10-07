Тут гуляв увесь Дніпро: що сталося з легендарним нічним клубом Rasputin

Колишній центр нічного гламуру в Дніпрі зараз стоїть порожнім та забутим

У самому серці Дніпра біля будівлі цирку кілька років працював нічний клуб Rasputin. У закладі можна було як потанцювати, так і заспівати караоке, а також насолодитися шоу з елементами стриптизу.

Клуб Rasputin позиціонувався як "центр тяжіння клубного життя" для стильних, сучасних та активних мешканців мегаполісу. У ньому панувала музична свобода, а кухня могла задовольнити найвишуканіші уподобання, писав свого часу довідник MyDnepr.info.

При цьому, як зазначалося, клуб міг похвалитися високим рівнем сервісу за демократичної цінової політики.

При вході в клуб працював фейс-контроль, завдяки чому, підкреслював гід подій moow.life, у ньому можна було зустріти виключно "найкрасивіших і найприємніших людей".

У нічному клубі "Распутін"

У клубі проводилися закриті вечірки, швидкі побачення, були парубоцькі вечори та програми для леді.

Біля барної стійки нічного клубу "Распутін"

Караоке-бар при клубі працював з 20:00 — 6:00, при цьому співали безкоштовно, проте замовити пісню поза чергою коштувало 100 грн, а "перебити" її — ще 200 грн.

Коли саме відкрився клуб, достеменно невідомо. Проте перші згадки у місцевій пресі датовані лютим 2013 року, коли у клубі на 150 посадкових місць проводили Birthday Fest.

Відвідувачі нічного клубу "Распутін"

Останній звіт був у грудні 2017 року. Тоді у закладі відзначали прихід Нового року.

Новорічна вечірка у нічному клубі "Распутін" у Дніпрі

За даними довідника Wikimapia, раніше за адресою вулиця Січеславська набережна 33А знаходилися казино "Білий рояль" та ресторан "Цивілізація". Крім того, ймовірно, саме тут за радянських часів знаходився гуртожиток театру опери та балету. За даними довідника підприємств Дніпропетровська за 1977 р. гуртожиток мав адресу Набережна В.І. Леніна, 33А.

Розташування клубу було вигідне

Наразі, як зазначається, об’єкт занедбаний.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, як раніше виглядав клуб "Форсаж" у Києві.