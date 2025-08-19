Змінив локацію незадовго до пожежі: як раніше виглядав клуб "Форсаж" у Києві

Протягом майже 20 років тут проходили масштабні вечірки та концерти

У ніч на 19 серпня в Солом’янському районі Києва сталася пожежа на території нічного клубу "Форсаж". Цей заклад багато років працював в орендованому приміщенні Київського авіаційного університету на Гарматній, але напередодні пожежі змінив адресу.

"Телеграф" вирішив пригадати, як виглядав "Форсаж" до цього.

"Форсаж" багато років був одним із найупізнаваніших клубів Києва. Його двері відкрилися у 2006 році. До цього в будівлі на території авіаційного університету працював студентський клуб "Горобчик" (Sparrow), у 90-х він перетворився на нічний "Румерс".

Forsage Club

У клубі було кілька зон: головний танцпол Main Stage, закрита зона Backstage, де можна було провести вечірку безпосередньо в компанії артистів, VIP-зона, R’n’B-майданчик, караоке, лаунж-тераса і навіть "Музей історії музики".

Зони клубу на будь-який смак

Двері "Форсажу" були відчинені для відвідувачів щодня. У закладі постійно проходили вечірки, концерти та шоу. На головній сцені "Форсажу" виступали світові зірки електронної музики — Aphrodite, Boris Brejcha, Chicane, Cosmic Gate, John 00 Fleming, Stephan Bodzin & Oliver Huntemann, Timo Maas та багато інших. Українські артисти також не оминали його стороною: тут давали концерти Макс Барських, Monatik, "Время и Стекло", Kozak Siromaha, KAZKA, MamaRika та багато інших. У клубі неодноразово знімали кліпи, телепроєкти й фільми.

Forsage Club вдалося за багато років не втратити популярності

Але історія закладу не обійшлося без скандалу. У 2024 році керівництво НАУ заявило, що "Форсаж" роками не платив оренду і заборгував університету понад 2 мільйони гривень. До того ж клуб займав більшу площу, ніж значилося в договорі.

Влітку 2025 року в соцмережах "Форсажу" оголосили про переїзд на вулицю Мокра. На запитання відвідувачів про долю старої локації адміністрація запевняла, що вона "чекатиме гостей". Але в ніч проти 19 серпня територію клубу підпалили.

Двоє чоловіків підпалили будівлю університету, яку зараз орендує нічний клуб "Форсаж". Діяли професійно. Знали, де знаходяться камери. Зробили фотозвіт для замовника. Згоріла самочинна прибудова, зведена орендарем будівлі без відповідних документів заявила в.о. ректора КАУ Ксенія Семенова

Внаслідок пожежі згоріла самовільна літня тераса, постраждала обробка стін.