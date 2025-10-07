Здесь гулял весь Днепр: что случилось с легендарным ночным клубом Rasputin

Бывший центр ночного гламура в Днепре сейчас стоит пустым и забытым

В самом сердце Днепра, возле здания цирка, несколько лет работал ночной клуб Rasputin. В заведении можно было как потанцевать, так и попеть караоке, а также насладиться шоу с элементами стриптиза.

Клуб Rasputin позиционировался как "центр притяжения клубной жизни" для стильных, современных и активных жителей мегаполиса. В нем царила музыкальная свобода, а кухня могла удовлетворить самые изысканные вкусы, писал в свое время справочник MyDnepr.info

При этом, как отмечалось, клуб мог похвастаться высоким уровнем сервиса при демократичной ценовой политике.

При входе в клуб работал фейс-контроль, благодаря чему, подчеркивал гид по событиям moow.life, в нем можно было встретить исключительно "самых красивых и приятных людей".

В ночном клубе "Распутин"

В клубе проводились закрытые вечеринки, быстрые свидания, были мальчишники и программы для леди.

Возле барной стойки ночного клуба "Распутин"

Караоке-бар при клубе работал с 20:00 — 6:00, при этом пели бесплатно, однако заказать песню вне очереди стоило 100 грн, а "перебить" ее — еще 200 грн.

Когда именно открылся клуб, точно неизвестно. Однако первые упоминания в местной прессе датированы февралем 2013 года, когда в клубе на 150 посадочных мест проводили Birthday Fest.

Посетители ночного клуба "Распутин"

Последний отчет был в декабре 2017 года. Тогда в заведении отмечали приход Нового года.

Новогодняя вечеринка в ночном клубе "Распутин" в Днепре

Согласно данным справочника Wikimapia, раньше по адресу улица Сичеславская набережная 33А находились казино "Белый рояль" и ресторан "Цивилизация". Кроме того, предположительно, именно здесь в советское время находилось общежитие театра оперы и балета. По данным справочника предприятий Днепропетровска за 1977 г., общежитие имело адрес Набережная В.И. Ленина, 33А.

Расположение клуба было выгодное

Сейчас, как отмечается, объект заброшен.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, как раньше выглядел клуб "Форсаж" в Киеве.