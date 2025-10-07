Здесь гулял весь Днепр: что случилось с легендарным ночным клубом Rasputin
Бывший центр ночного гламура в Днепре сейчас стоит пустым и забытым
В самом сердце Днепра, возле здания цирка, несколько лет работал ночной клуб Rasputin. В заведении можно было как потанцевать, так и попеть караоке, а также насладиться шоу с элементами стриптиза.
Клуб Rasputin позиционировался как "центр притяжения клубной жизни" для стильных, современных и активных жителей мегаполиса. В нем царила музыкальная свобода, а кухня могла удовлетворить самые изысканные вкусы, писал в свое время справочник MyDnepr.info
При этом, как отмечалось, клуб мог похвастаться высоким уровнем сервиса при демократичной ценовой политике.
При входе в клуб работал фейс-контроль, благодаря чему, подчеркивал гид по событиям moow.life, в нем можно было встретить исключительно "самых красивых и приятных людей".
В клубе проводились закрытые вечеринки, быстрые свидания, были мальчишники и программы для леди.
Караоке-бар при клубе работал с 20:00 — 6:00, при этом пели бесплатно, однако заказать песню вне очереди стоило 100 грн, а "перебить" ее — еще 200 грн.
Когда именно открылся клуб, точно неизвестно. Однако первые упоминания в местной прессе датированы февралем 2013 года, когда в клубе на 150 посадочных мест проводили Birthday Fest.
Последний отчет был в декабре 2017 года. Тогда в заведении отмечали приход Нового года.
Согласно данным справочника Wikimapia, раньше по адресу улица Сичеславская набережная 33А находились казино "Белый рояль" и ресторан "Цивилизация". Кроме того, предположительно, именно здесь в советское время находилось общежитие театра оперы и балета. По данным справочника предприятий Днепропетровска за 1977 г., общежитие имело адрес Набережная В.И. Ленина, 33А.
Сейчас, как отмечается, объект заброшен.
