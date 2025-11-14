Це місто називалося на честь всесоюзного алкоголіка, а зараз окуповане: яке історичне ім’я воно повернуло

Сьогодні місто переживає найскладніший період своєї історії під окупацією, але зберігає надію на відродження

Кадіївка – місто на південному сході Луганської області з непересічною долею. Воно пережило численні перейменування та масштабні історичні події.

Зараз воно є адміністративним центром Кадіївської міської громади Алчевського району, але з 2014 року перебуває під тимчасовою окупацією російських військ. "Телеграф" розповість про нього детальніше.

Історичний шлях

Історія міста сягає XVIII століття, коли виникло кілька сіл, що згодом об’єдналися в сучасну Кадіївку. Перше поселення на цій території мало назву Овраг Кам’яний (1696 рік), потім Протік Гриценків. Лише у 1894 році виникла сучасна назва "Кадіївка" — завдяки переселенцям із однойменного села Подільської губернії.

Стара Кадіївка

Радянські перейменування

За радянських часів Кадіївка стала символом ідеологічних змін і політичної кон'юнктури: місто декілька разів змінювало назву залежно від державних орієнтирів та культових постатей епохи.

У 1937 році місто отримало ім’я Серго – на честь радянського функціонера Серго Орджонікідзе, видатного діяча індустріалізації, котрий, за радянським міфом, активно боровся за створення "нової" України під контролем Москви. Протягом шести років це ім’я символізувало лояльність радянської влади до сталінського режиму й пригнічення української ідентичності.

Після завершення Другої світової війни місту повернули історичну назву Кадіївка, а цей період став часом масштабних перетворень: місто швидко розросталося, поглинаючи сусідні шахтарські селища та аграрні райони, і перетворювалося на потужний індустріальний центр Донбасу. Тут працювали десятки кам’яновугільних шахт, вагонобудівний, техвуглецевий, феросплавний заводи, а також підприємства легкої промисловості. Ці виробництва забезпечували динамічну економіку міста та регіону, і сприяли масовому припливу робітників із різних куточків СРСР.

Пам’ятник Стаханову в Кадіївці

У 1978 році, в межах політики увічнення героїв радянської праці, місто перейменували на Стаханов – на честь Олексія Стаханова, шахтаря та символу стахановського руху продуктивності. Назва "Стаханов" стала брендом, який асоціювався з трудовою славою Донбасу та ідеями комуністичного змагання. Хоча сам Стаханов закінчив життя ганебно, померши в психлікарні від алкоголізму.

Пам’ятник стаханову в Кадіївці

І лише у 2016-му році, під час декомунізації та відновлення національної пам’яті, місту повернули його початкове ім’я – Кадіївка. Таким чином історія перейменувань відображає не лише політичні віяння різних епох, а й глибокі трансформації міської ідентичності та культурного ландшафту.

Сучасний стан і виклики

Починаючи з 2014 року, Кадіївка перебуває під контролем російських сил. Місто стало ареною постійних бойових дій та політичних конфліктів, що призвело до значного погіршення соціально-економічної ситуації. Українська влада втратила контроль над містом, а багато підприємств було зупинено або переорієнтовано на користь окупантів.

Після початку війни чисельність населення суттєво зменшилася через масове переселення мешканців. Бази окупаційних військ розташовані на території колишніх промислових підприємств.

Сьогодні Кадіївка – це не лише символ індустріального минулого Донбасу. Це місто, яке через війну зазнало тяжких випробувань, але водночас зберігає пам'ять про свою історію і потенціал для відродження.

Сьогодні Кадіївка – це не лише символ індустріального минулого Донбасу. Це місто, яке через війну зазнало тяжких випробувань, але водночас зберігає пам'ять про свою історію і потенціал для відродження.