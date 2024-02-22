"Публічно транслює свій діагноз": в ЄС висловилися щодо заяви Медведєва про Київ та Одесу

За словами речника Єврокомісії, Росії варто краще дбати про здоров'я своїх громадян

Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано зазначив, що в Євросоюзі не бачать сенсу коментувати чергові заяви заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва щодо "майбутнього" України. Натомість порадив Путінському посіпаці підлікувати психіку.

Про це пише "Європейська правда". Зазначається, що таку відповідь журналістам видання Стано дав особисто.

"Зазвичай ми не коментуємо слова людей, які щосили намагаються привертати увагу до себе, особливо якщо це внутрішній "номер 2" для якихось цілей. Хоча це добре, що згадана вами особа публічно транслює діагноз про стан свого ментального здоров’я, єдине, що тут можна сказати – це порекомендувати консультації й допомогу фахівця", — зазначив речник Єврокомісії.

Також Стано додав, що марнуючи мільярди доларів на ведення війни в Україні, Росія натомість мала б знайти кошти на програми підтримки здоров’я своїх громадян.

"Думаю, міністри закордонних справ країн-членів дуже чітко висловили свою позицію, коли зустрічалися у понеділок: ми продовжимо підтримувати Україну, яка правомірно захищається від агресії… Високий представник ЄС і країни-члени роблять те, що можуть зробити, щоби — як зазначив високий представник (Жозеп Боррель – прим. ред) — надавати Україні "більше і швидше", і не лише "скільки буде необхідно", а "скільки б це не вартувало", — додав Стано.

Варто зауважити, що погрози застосувати "ядерку" у Кремлі звучать від самого початку повномасштабної війни. Це цинічно називають "захистом російських інтересів".