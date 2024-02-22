"Публично транслирует свой диагноз": в ЕС высказались по поводу заявления Медведева о Киеве и Одессе

По словам спикера Еврокомиссии, России следует лучше заботиться о здоровье своих граждан

Спикер Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано отметил, что в Евросоюзе не видят смысла комментировать очередные заявления заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева по поводу "будущего" Украины. Посоветовал приспешнику Путина подлечить психику.

Об этом пишет "Европейская правда". Отмечается, что такой ответ журналистам издание Стано дал лично.

"Обычно мы не комментируем слова людей, которые вовсю пытаются привлекать внимание к себе, особенно если это внутренний "номер 2" для каких-то целей. Хотя это хорошо, что упомянутое вами лицо публично транслирует диагноз о состоянии своего ментального здоровья, единственное, что здесь можно сказать — это порекомендовать консультации и помощь специалиста", — отметил представитель Еврокомиссии.

Также Стано добавил, что тратя миллиарды долларов на ведение войны в Украине, Россия должна была бы найти средства на программы поддержки здоровья своих граждан.

"Думаю, министры иностранных дел стран-членов очень четко выразили свою позицию, когда встречались в понедельник: мы продолжим поддерживать Украину, которая правомерно защищается от агрессии… Высокий представитель ЕС и страны-члены делают то, что могут сделать, чтобы, как отметил высокий представитель (Жозеп Боррель — прим. ред) — предоставлять Украине "больше и быстрее", и не только "сколько будет необходимо", а "сколько бы это ни стоило", — добавил Стано.

Следует заметить, что угрозы применить "ядерку" в Кремле звучат с самого начала полномасштабной войны. Это цинично называют "защитой российских интересов".