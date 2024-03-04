Захарова уже заговорила о "денацификации Германии": в сети молчать не стали

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в духе Кремля прокомментировала слитный разговор офицеров Бундесвера об использовании Украиной дальнобойных ракет Taurus по Крымскому мосту. Она заявила, что в Германии не завершена "денацификация".

Об этом пишут росСМИ. В сети это заявление высмеяли, а также ожидают реакции Германии.

Она подчеркнула, что последствия для Германии будут ужасающими, если немцы не изменят ситуацию. Более того, Захарова заявила, что Запад будет отвечать за разрушительные действия, которые тот планировал и во многом реализовал. Германия должна отвечать, а не разбираться, добавила она.

Заметим, что также накануне в Министерство иностранных дел России был вызван посол Германии Александер Ламбсдорф из-за разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост.

Реакция пользователей сети

Комментируя заявление Захаровой, пользователи сети написали, что высокопоставленное должностное лицо, вероятно, выпило лишнего накануне, поэтому и говорит такую чепуху.

В то же время ожидают реакции лидеров Германии, в частности канцлера Олафа Шольца.

Ранее "Телеграф" писал, что российский террористический режим опубликовал тексты разговоров офицеров Бундесвера по использованию Украиной дальнобойных ракет Taurus, поскольку Россия желает любой ценой сорвать поставки этих ракет. Служба военной контрразведки Германии должна как можно быстрее расследовать этот виток и положить конец российскому шпионажу.