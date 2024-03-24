Британський міністр оборони "підколов" Росію через втрату ще двох кораблів

Над втратами росіян сміються не лише в Україні

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс прокоментував поразку двох кораблів "Ямал" та "Азов" Чорноморського флоту Росії. Він заявив, що останньому завдаються величезні збитки через незаконну окупацію України Путіним.

Росія навіть в умовах обмежень втрачає судна, пришвартовані в портах. Про це Грант Шаппс написав у своєму обліковому записі в соцмережі Х.

"Незаконна окупація України Путіним завдає величезної шкоди російському Чорноморському флоту, який зараз функціонально не діє. Росія плаває Чорним морем з 1783 року, але тепер змушена обмежити свій флот портами. І навіть там тонуть путінські кораблі!", ― написав Шаппс.

Зазначимо, що великі десантні кораблі (ВДК) "Ямал" та "Азов" були вражені внаслідок ударів по Севастополю увечері 23 березня. У неділю ЗСУ підтвердили ліквідацію цілей. По них били ракетами.

Тоді ж були вражені інші об’єкти. Судячи з того, що пишуть російські пабліки, під ударом опинилися командний пункт, аеродром (пошкоджено три літаки Су-27). Повідомляється про поранених та загиблих.

Вранці в неділю в Криму знову пролунали вибухи. Цього разу метою став НПЗ у Гвардійському. Є версія, що могло також прилетіти по авіабазі біля Новофедорівки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на борту уражених кораблів "Ямал" та "Азов" могли бути боєприпаси. Подробиці розповів представник ВМС України Дмитро Плетенчук.