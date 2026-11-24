Не обов'язково мати ялинкові іграшки

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Мода на ретро стиль дійшла й до новорічного декору. Адже у 2026 році в тренді блискучий дощик, який був популярний у 90-х та нульових.

Про це розповіла користувачка в Instagram. За її словами, таке прикрашання не потребує великих витрат та часу.

Для сучасного декорування знадобиться гірлянда з теплим білим світлом, сріблястий дощик та кілька кульок. Спочатку слід на гілки намотати гірлянду, так щоб уся ялинка світилась ніби з середини. Після цього слід на неї повісити дощик.

Авторака відео використала короткий сріблястий дощик, який порізала на маленькі смужки. Кожну зі смужок вона закріпила на гілках ялинки, імітуючи бурульки. Поєднання гірлянди, засніженої ялинки та дощику створили казкову ялинку. Кульки українка розмістила внизу ялинки, однак їх у невеликій кількості можна повісити й на гілки.

Як прикрасити ялинку у 2026

Як прикрасити ялинку у 2026

Однак варто пам'ятати, що зараз в тренді мінімальна кількість іграшок, саме тому цей варіант не потребує великої кількості витрат. Аби дощик тримався та не злітав, можна використати скріпки. У коментарях користувачі вже відмітили красу ялинки та її стиль.

Проте дехто звернув увагу, що такий стиль прикрашання може не підійти для тих у кого є домашні тваринки або маленькі діти. Адже вберегти від них дощик буде вкрай важко. Люди писали:

Як гарно.

Відчуваю, що у вас немає котика. Ялинка чудова

Краса.

У мене любов до дощику не закінчувалась. Це якась казка з дитинства. Завжди прикрашаю.

Це гарно.

Дуже гарно.

Раніше "Телеграф" розповідав, як безпечно прикрасити дім, щоб ялинка не впала та не побились іграшки.