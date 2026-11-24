Бірюзова вода й білий пісок: де на Харківщині ховається озеро, схоже на закордонний курорт (фото)
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Видобуток піску й кварцу на цьому місці почався ще 1938 року
Блакитним озером називають кварцовий кар’єр біля села Новоселівка на Харківщині. Водойма відома бірюзовою водою та білим піском на березі.
"Телеграф" розповідає про історію кар’єру в Новоселівці та маршрути до нього. Територія перебуває у приватній власності, тому купатися у водоймі заборонено.
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Як утворився кар’єр і що там видобувають
Кар’єр утворився внаслідок видобутку піску та кварцу. Він і далі має промислове значення: тут видобувають кварцові піски, які використовують у різних галузях промисловості.
Відвідувачі приїжджають сюди заради краєвиду та фотосесій. Водойму можна оглянути з берега: звідти добре видно, як світлий пісок контрастує з водою.
Як доїхати до Блакитного озера
До кар’єру можна дістатися автомобілем або громадським транспортом. Якщо їхати поїздом, виходити потрібно на станції "Кварцовий".
Ще один варіант – автобус. Від центрального ринку з Харкова в бік кар’єру курсують автобуси № 8, 9 і 12.
Раніше "Телеграф" розповідав про незвичайний харківський будинок, який ще сто років тому вражав архітектурою з бетону й скла та переходами над вулицями.