Видобуток піску й кварцу на цьому місці почався ще 1938 року

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Блакитним озером називають кварцовий кар’єр біля села Новоселівка на Харківщині. Водойма відома бірюзовою водою та білим піском на березі.

"Телеграф" розповідає про історію кар’єру в Новоселівці та маршрути до нього. Територія перебуває у приватній власності, тому купатися у водоймі заборонено.

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Як утворився кар’єр і що там видобувають

Кар’єр утворився внаслідок видобутку піску та кварцу. Він і далі має промислове значення: тут видобувають кварцові піски, які використовують у різних галузях промисловості.

Кварцові піски з кар’єру використовують у різних галузях промисловості

Відвідувачі приїжджають сюди заради краєвиду та фотосесій. Водойму можна оглянути з берега: звідти добре видно, як світлий пісок контрастує з водою.

Кварцові піски з кар’єру використовують у різних галузях промисловості

Як доїхати до Блакитного озера

До кар’єру можна дістатися автомобілем або громадським транспортом. Якщо їхати поїздом, виходити потрібно на станції "Кварцовий".

Ще один варіант – автобус. Від центрального ринку з Харкова в бік кар’єру курсують автобуси № 8, 9 і 12.

Раніше "Телеграф" розповідав про незвичайний харківський будинок, який ще сто років тому вражав архітектурою з бетону й скла та переходами над вулицями.