У Єревані невідомі напали на будівлю поліції: що відомо

Є інформація про постраждалих

У неділю, 24 березня, у вірменській столиці Єреван озброєнні люди напали на відділ поліції, у місті лунали вибухи. За попередніми даними, це були члени вірменської воєнізованої організації "Бойове братство", які намагалися звільнити затриманих цього ж дня побратимів.

Як повідомляють вірменські Телеграм-канали та видання Sputnik Вірменія, нападники підірвали гранати, після чого увірвалися до будівлі. Вже відомо, що в результаті кілька людей отримали поранення.

Будівлю відділу поліції оточили. На допомогу правоохоронцям приїхав спецназ. За даними МВС Вірменії, нападників було троє. Двоє з них постраждали через вибух гранати.

Як повідомляють вірменські ЗМІ, у неділю затримали 49 людей неподалік кордону з Азербайджаном. Це сталося в одному із сіл Тавуської області. Затриманим висунули підозру у незаконному носінні та зберіганні зброї з боєприпасами. За даними Телеграм-каналу Baza, затримано не 49, а 23 особи.

За попередньою версією, це були члени "Бойового братства". Це вірменська воєнізована організація, яку створили ще влітку 2021 року. До її складу увійшли учасники Другої Карабахської війни (2020). Члени організації просувають ідеологію "незалежної Вірменії".

Після оприлюднення інформації про напад на відділення поліції, "Бойове братство" заявило, що члени організації не причетні до цього інциденту. Про це пише Baza.

Зазначимо, що прем’єр-міністр Нікол Пашинян відвідував Тавуську область 18 березня з робочим візитом та поспілкувався з місцевими жителями. Тоді один із чоловіків заявив, що якщо Вірменія спробує передати деякі села Азербайджану, то буде організовано самооборону. Також інший мешканець проінформував про проведення навчань найближчим часом.

Нагадаємо, влада Вірменії погодилася віддати Азербайджану кілька сіл. Це рішення було ухвалено, щоб уникнути нового військового конфлікту між країнами. Але ця пропозиція не всіх влаштовує, про що свідчать заяви мешканців сіл Тавуської області.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Вірменія може вийти із ОДКБ. Влада країни незадоволена допомогою союзників з військового альянсу.

До цього офіційний Єреван заявив про намір вигнати російських військових із аеропорту вірменської столиці. РФ одразу ж повідомили про таке рішення.