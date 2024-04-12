Вдарив охоронця 20 разів металевою палицею: поліція затримала нападника

Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який жорстко побив охоронця супермаркету через зауваження. Нападник був у нетверезому стані.

Про це повідомляє поліція Києва. За словами столичних правоохоронців, до них надійшло повідомлення від лікарів про те, що невідомий чоловік жорстоко побив охоронця одного з магазинів Солом'янського району.

На місці події поліція з'ясувала, що потерпілий зробив зауваження чоловікові, який зайшов до супермаркету у нетверезому стані. Зловмисник вийшов із приміщення, але через годину повернувся з металевою палицею і почав бити нею охоронця, завдавши близько двадцяти ударів. Після цього нападник втік з місця злочину.

З камери спостереження

Внаслідок жорстокого побиття потерпілий отримав відкриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Потерпілий охоронець магазину

"В ході проведення розшукових заходів оперативники територіального підрозділу протягом доби встановили та затримали нападника. Ним виявився 52-річний уродженець Донеччини", — зазначають правоохоронці.

Фігурант справи

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

"Судом йому обрано запобіжний захід – безальтернативне тримання під вартою", — йдеться у повідомлені.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві затримали бандитів за зухвалий розбій. Четверо невідомих увірвалися до квартири киянина, представившись поліціянтами. Вони побили та зв'язали власника помешкання, а потім силою змусили його віддати заощаджені гроші.