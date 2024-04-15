Иран использовал против Израиля "российскую тактику" и потерпел неудачу: в ISW объяснили причины

Иран извлечет некоторые уроки из этого удара и будет работать над улучшением своих способностей прорывать ПВО Израиля.

Иран во время своей атаки на Израиль 13 апреля почти точно скопировал российскую тактику воздушных терактов против Украины. Тегеран, похоже, рассчитывал на больший эффект от нападения на израильские города и объекты, однако потерпел очевидную неудачу.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что тактика Ирана была почти точной копией российских атак против Украины: большое количество беспилотников, а затем комбинация из баллистических и крылатых ракет.

"Атака нанесла более ограниченный ущерб, чем предполагалось, вероятно, из-за того, что иранцы недооценили огромные преимущества Израиля в защите от таких ударов по сравнению с Украиной", – говорится в сообщении.

Однако аналитики считают, что Иран извлечет некоторые уроки после этого удара и будет работать над улучшением своих способностей прорывать ПВО Израиля, как это делали российские террористы в случае атак по Украине. Сейчас Тегеран увидел, что российская террористическая тактика, более или менее работающая в Украине – запуск большого количества беспилотников, а затем ракетная атака – малоприменима против Израиля. Поскольку они явно делали ставку именно на то, что цели поражают баллистические ракеты, тогда как БПЛА и крылатые ракеты играли роль "наживки для ПВО".

"Такой подход россияне неоднократно использовали против Украины. Цель такого пакета состоит в том, чтобы более медленные крылатые ракеты и беспилотники отвлекали и подавляли противовоздушную оборону, чтобы позволить баллистическим ракетам, которые намного труднее сбить, достичь своих целей... Украинская противовоздушная оборона в среднем перехватила 46% российских баллистических ракет во время последних больших ударов. Вероятно, иранцы ожидали, что израильские показатели будут выше, чем украинские, но не будут превышать 90% против такого большого залпа баллистических ракет — в конце концов, россияне никогда не запускали около такого количества больших баллистических ракет за один удар по Украине… Таким образом, иранцы, вероятно, ожидали, что по крайней мере некоторые из их беспилотников и крылатых ракет будут препятствовать израильскому нацеливанию на приближающиеся баллистические ракеты, хотя, очевидно, этого не было", – отмечают аналитики.

Противовоздушная оборона ВСУ, отмечается в отчете, обычно перехватывает до 75% БПЛА и ракет российских террористов, действуя в более тяжелых условиях, чем Израиль. Однако у Украины есть ограниченный запас ракет для ПВО и она не может полноценно использовать авиацию; кроме этого, у Ирана нет гиперзвуковых ракет, которые еще есть у российских террористов.

Отметим, что территория Израиля значительно меньше украинской. ЦАХАЛ имеет более надежные и современные системы ПВО, чем Украина, вынужденная буквально выковыривать у "партнеров" помощь. Также на защиту Израиля бросились союзники, перехватившие большое количество воздушных целей на отрезке в 1000 км, который беспилотники и ракеты преодолевали прежде, чем ударить по территории Израиля. В то время как Украине "партнеры" помогать таким образом просто боятся, не желая даже сбивать российские ракеты и БПЛА, нарушающие воздушное пространство стран НАТО.

Напомним, что Иран не признает вины и угрожает атаковать США. Между тем, США планируют в ближайшее время попытаться привлечь Иран к ответственности за его действия вопреки Организации Объединенных Наций. В частности, речь идет о вопиющих нарушениях резолюций ООН, а также о нарушении Устава Организации.

Напомним, Иран 13 апреля поздно вечером официально объявил об атаке Израиля в ответ на то, что 1 апреля иранские генералы из КСИР погибли в сирийском Дамаске после израильского ракетного удара. Первым произошел запуск дронов с территории Ирана, затем начались мощные ракетные удары с территории Южного Ливана по Израилю. Кроме этого, запускались дроны из Ирака, Йемена, а также крылатые и баллистические ракеты из Ирана.

Израиль после атаки Ирана планирует "серьезный ответ" на это нападение, поскольку запуск ракет и беспилотников непосредственно с территории Ирана является беспрецедентным. Даже несмотря на то, что официально последствия ударов, признанные израильским правительством, невелики, Тель-Авив хочет мести – что не вызывает понимания у израильских союзников.