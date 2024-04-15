Не так страшно, як Росію? США хочуть покарати Іран за порушення Статуту ООН

За словами заступника представника США, країни ООН несуть за Іран колективну відповідальність

США планують найближчим часом спробувати притягнути Іран до відповідальності за його дії всупереч Організації Об'єднаних Націй. Зокрема мова йде про кричущі порушення резолюцій ООН, а також про порушення Статуту Організації.

Про це заявив заступник посла США в ООН Роберт Вуд під час засідання Ради безпеки ООН. За його словами, агресивні дії Ірану становлять велику загрозу для міжнародного миру та безпеки.

"Ми несемо колективну відповідальність, як члени Ради Безпеки за те, щоб Іран виконував резолюції Ради та припинив порушення Статуту. Найближчими днями, після консультацій з іншими державами-членами, Сполучені Штати вивчать додаткові заходи для притягнення Ірану до відповідальності тут, в Організації Об'єднаних Націй", – заявив він.

Нагадаємо, Іран 13 квітня пізно ввечері офіційно оголосив про атаку Ізраїля у відповідь на те, що 1 квітня іранські генерали з КВІР загинули у сирійському Дамаску після ізраїльського ракетного удару. Першим відбувся запуск дронів з території Ірану, потім почалися потужні ракетні удари з території Південного Лівану по Ізраїлю. Окрім цього, запускалися дрони з Іраку, Ємену, а також – крилаті та балістичні ракети з Ірану.

Ізраїль після атаки Ірану планує "серйозну відповідь" на цей напад, оскільки запуск ракет та безпілотників безпосередньо з території Ірану є безпрецедентним. Навіть попри те, що офіційно наслідки ударів, визнані ізраїльським урядом, невеликі, Тель-Авів хоче помсти – що не викликає розуміння в ізраїльських союзників.