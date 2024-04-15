Дотисли? Спікер Джонсон заявив, що буде наполягати на допомозі Україні та Ізраїлю, та назвав терміни

Іранська атака на Ізраїль ввечері 13 квітня посилила тиск на Джонсона

Схоже, справа з наданням Україні військової допомоги від США нарешті може зрушити з місця. Після того, як у Сенаті підтвердили консенсус між політичними силами, спікер Палати представників Майк Джонсон 14 квітня публічно заявив, що буде намагатися просунути військову допомогу Ізраїлю – яка йде в одному пакеті з військовою допомогою Україні.

Про це повідомляє CNBC News. Нагадується, що Джонсон понад два місяці перебуває під великим політичним тиском з боку конгресменів та Білого дому через свої спроби розділити допомогу Ізраїлю та Україні та блокування сенатського законопроєкту про іноземну військову допомогу.

Іранська атака на Ізраїль ввечері 13 квітня посилила тиск на Джонсона, тому він заявив, що цього тижня спробує висунути допомогу Ізраїлю на голосування. За його словами, зараз опрацьовуються деталі законопроєкту та розглядаються додаткові питання. Конгресмен від Республіканської партії Майк Тернер, голова Комітету з розвідки Палати представників, незадовго до цього згадував, що Джонсон планує затвердити фінансування усім союзникам США – не тільки Ізраїлю.

Джонсон, як прибічник експрезидента США Дональда Трампа, підтримує ідею надання Україні грошей у якості позики, бажано – під заставу заморожених активів російського терористичного режиму. Також він намагався вичавити з адміністрації Джозефа Байдена інші поступки, в тому числі зміну міграційної політики та зняття заборони на експорт скрапленого природного газу.

Проблема для Джонсона полягає в тому, що широку двопартійну підтримку в Конгресі, а також схвалення Білого дому зараз має тільки сенатський варіант законопроєкту, який містить 95 млрд доларів США допомоги для усіх союзників – України, Тайваню та Ізраїля. Білий дім, Пентагон, демократи та навіть однопартійці Джонсона вимагають від нього виставити на голосування саме цей варіант.

Як писав "Телеграф", питання надання США фінансової допомоги Україні у війні з Росією, яке тягнеться з жовтня минулого року, має бути, нарешті, розглянуте цього тижня. Про це заявив голова розвідувального комітету Палати представників, конгресмен-республіканець Майк Тернер.

В жовтні минулого року Президент США Джо Байден запросив у Конгресу серйозну суму додаткового фінансування для України та Ізраїлю. Для допомоги нашій країні планували виділити 61,3 млрд доларів. З того часу законопроєкт пройшов скрізь справжні терня і все ніяк не міг дістатися до зір.

Чимало політиків намагалися спрогнозувати, коли у США зрештою проголосують за пакет допомоги й чи проголосують взагалі. Зрештою, 1 квітня американський конгресмен дав прогноз щодо голосування за допомогу Україні. Це мало відбутися в першій декаді квітня, та, зрештою, як бачимо, так і не відбулося.