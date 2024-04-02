В ООН засудили атаку безпілотників на російський Татарстан: що не подобається організації

В організації вкотре нагадали про міжнародне право

В ООН відреагували на удар БПЛА по Татарстану та атаку армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) по консульству Ірану в Сирії. В організації засудили обидва удари.

Про це заявили в офісі генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, передають ЗМІ. Також в організації закликали не атакувати цивільних об’єктів.

"Ми виступаємо проти і закликаємо припинити будь-які атаки на цивільну інфраструктуру", — сказав офіційний представник ООН Стефан Дюжаррик.

Крім того, Антоніу Гутерріш прокоментував удар Ізраїлю по консульству Ірану в Сирії. Він вкотре заговорив про дотримання міжнародного права і нагадав, що об’єкти дипломатичного та консульського призначення є недоторканними й цього принципу мають дотримуватися всі країни без винятку.

"Генеральний секретар засуджує атаку на дипломатичні об’єкти в Ісламській Республіці Іран у Дамаску 1 квітня", — передав Дюжаррік слова генсека ООН.

Нагадаємо, 1 квітня ЦАХАЛ завдав ракетного удару по іранському консульству в Дамаску. Будівля була повністю зруйнована. Іран закликав Вашингтон до відповіді, а також звернувся до ООН у зв’язку з подією.

А 2 квітня атаки БПЛА зазнали об’єкти в Татарстані. Внаслідок атаки постраждали НПЗ та завод, де, ймовірно, виробляються "Шахеди".

Також "Телеграф" розповідав про те, що США та Франція посперечалися через удари України по російських НПЗ. Представники однієї з країни виступають проти такої тактики ведення війни та закликають нашу країну відмовитися від атак у відповідь по території ворога.