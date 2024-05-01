У парламенті Грузії сталася бійка, а люди знову збираються на протести проти "російського закону" (відео)

Пристрасті розпалюються

У Грузії продовжуються протести проти скандального закону про іноземних агентів, який є копією російського. 1 травня парламент країни планує розглянути його у другому читанні, противники закону вже оголосили, що готові продовжувати протести, а в самому парламенті сталася бійка.

Відео із зали парламенту опублікувала депутат опозиційної партії LELO Саліме Самадашвілі. Там робиться справжній хаос.

Напередодні на проспекті Руставелі у Тбілісі відбувся масштабний мітинг проти скандального закону. Протестувальники намагалися заблокувати виходи з парламенту, проти них застосували сльозогінний газ, водомети та гумові кулі. Попри це демонстранти розійшлися лише близько до четвертої ранку.

За даними МВС Грузії, затримано 63 учасники мітингу. Під час розгону акції біля грузинського парламенту постраждали шестеро поліцейських.

Крім того, у МВС Грузії повідомили, що голова опозиційної партії "Національного руху" Леван Хабеїшвілі отримав тілесні ушкодження. За їхньою версією, він увірвався в оточення поліції, щоб завадити діям правоохоронців. Однак, за його словами, під час побиття "говорили, що в тебе довгий язик і що я критикую уряд".

1 травня до протестів у Тбілісі приєднуються мешканці різних регіонів Грузії. Відео публікує Telegram-канал Tbilisi Life. Акцію протесту у парламенту Грузії призначено на 17:00.

Варто зазначити, що скандальний законопроєкт намагаються ухвалити вже вдруге. У березні 2023 року його довелося відкликати через масові протести громадян. Нинішня версія закону практично точно повторює колишній, але цього разу формулювання "агент іноземного впливу" в ньому замінено на термін "організація, що проводить інтереси іноземної сили".

Закон зобов’язує неурядові організації та ЗМІ, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, зареєструватись як організації, що відстоюють інтереси іноземної сили. Уряд Грузії зазначає, що закон є пом’якшеною версією американського закону про реєстрацію іноземних агентів, а його ухвалення має підвищити якість поінформованості суспільства".

Нагадаємо, протести у Грузії відновилися 9 квітня. Вони почалися після того, як глава "Грузинської мрії" Мамука Мдінарадзе заявив, що документ буде винесено на голосування вдруге. З того часу у Тбілісі регулярно проходять акції з вимогою відкликання ініціативи. Наприклад, увечері 28 квітня у Тбілісі багатотисячні маси людей вкотре вийшли на мітинги.