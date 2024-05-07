Спецслужби занепокоєні: у Польщі знайшли прослушку у надважливій будівлі

Перед початком засідання уряду приміщення ретельно обшукали спецслужби

У вівторок, 7 травня, в Катовіце мало відбутися виїзне засідання Ради міністрів Польщі. Проте у приміщені спецслужби знайшли і демонтували пристрої для підслуховування.

Про це пише Reuters, цитуючи речника міністра-координатора спецслужб Яцека Добжинського. За його словами, служби проводять подальшу діяльність у цій справі.

"Служба державної охорони у співпраці з Агентством внутрішньої безпеки виявила та демонтувала пристрої, які могли бути використані для підслуховування в приміщенні, де сьогодні в Катовіце має відбутися засідання Ради міністрів", – написав він.

Факт знайдення прослушки підтвердив також речник командувача Служби захисту держави Богуслав Пьорковський. Він зазначив, що пристрої виявили під час рутинної перевірки. Про це сповістили Агентство внутрішньої безпеки, яке далі займатиметься справою

Зауважимо, що Пьорковський не розкрив деталі щодо того, які саме пристрої виявили.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вирушив до Катовіце з низкою міністрів. Планувалось проведення засідання уряду у цьому місці, адже багато членів уряду беруть участь у Європейському економічному конгресі, що проходить у Катовіце. Серед гостей конгресу також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Раніше "Телеграф" писав, що у Польщі запропонували створити "важку бригаду" ЄС.