Спецслужбы обеспокоены: в Польше нашли прослушку в сверхважном здании

Перед началом заседания правительства помещение тщательно обыскали спецслужбы

Во вторник, 7 мая, в Катовице должно было состояться выездное заседание Совета министров Польши. Однако в помещении спецслужбы нашли и демонтировали подслушивающие устройства.

Об этом пишет Reuters, цитируя спикера министра-координатора спецслужб Яцека Добжинского. По его словам, службы ведут дальнейшую деятельность по этому делу.

"Служба государственной охраны в сотрудничестве с Агентством внутренней безопасности обнаружила и демонтировала устройства, которые могли использоваться для подслушивания в помещении, где сегодня в Катовице должно состояться заседание Совета министров", — написал он.

Факт обнаружения прослушки подтвердил также спикер командующего Службой защиты государства Богуслав Перковский. Он отметил, что устройства были обнаружены во время рутинной проверки. Об этом сообщили Агентство внутренней безопасности, которое будет дальше заниматься делом

Заметим, что Пёрковский не раскрыл детали относительно того, какие устройства обнаружили.

Напомним, что премьер-министр Польши Дональд Туск отправился в Катовице с рядом министров. Планировалось проведение заседания правительства в этом месте, ведь многие члены правительства принимают участие в Европейском экономическом конгрессе, который проходит в Катовице. Среди гостей конгресса также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Ранее "Телеграф" писал, что в Польше предложили создать "трудную бригаду" ЕС.