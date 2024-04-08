Кримінальну справу проти Ілона Маска відкрили у Бразилії: що стало причиною

Бразильський суд погрожує заблокувати доступ до соцмережі X в усій країні

У Бразилії суддя Верховного суду Александр де Мораєс відкрив проти американського мільярдера та власника компанії SpaceX Ілона Маска кримінальну справу. Він перешкоджав правосуддю.

Про це пише Bloomberg. У матеріалі зазначається, що це сталось на тлі конфлікту з мільярдером через його соціальну мережу X (Twitter).

Суд оприлюднив документ, у якому йдеться, що Маск "розпочав кампанію з дезінформації" і соцмережа Х зловживає економічною владою. Таким чином "незаконно впливаючи на громадську думку". Мільярдера додано до кримінального розслідування, яке розслідує антидемократичні дії так званих "цифрових ополченців".

Таке рішення суд прийняв після відмови Маском виконувати рішення про обмеження, накладені на деякі акаунти X у Бразилії. Протягом вихідних власник соцмережі у кількох своїх публікаціях звинувачував правосуддя, зокрема суддю Мораєса, у зраді конституції та закликав до імпічменту.

У суботу, 6 квітня, Маск повідомив, що бразильський суд погрожує заблокувати доступ до соцмережі X в усій країні. Станом на неділю залишається заблокованою низка акаунтів, які пов'язані із правими бразильськими підприємцями, колишніми політиками та впливовими особами у сфері цифрових технологій.

Пізніше місцеві ЗМІ повідомили, що оператори мереж були попереджені агентством Anatel про можливу необхідність заблокувати доступ до платформи X. У відповідь на це Макс опублікував декілька постів з рекомендацією встановити VPN, щоб і надалі жителі Бразилії могли користуватись додатком.

Раніше "Телеграф" писав, що Ілон Маск розповів про свої плани на майбутнє. Він хоче колонізувати Місяць та відправити мільйон землян на Марс до 2050 року.