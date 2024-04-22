"Рак повернувся": відомій українській ведучій діагностували онкологію

Через 12 років хвороба знову заявила про себе

Рак вражає всіх людей, незалежно від віку та статусу. Тільки нещодавно світ вразила новина про онкологію в англійської принцеси Кейт Міддлтон, аж ось стало відомо, що українська журналістка, ведуча телеканалу "Прямий" Наталія Фіцич теж почала лікування від серйозної недуги.

46-річна Фіцич повідомила про це на своїй сторінці у Фейсбуці. Наталія поділилася з підписниками, що хворобу могли спровокувати "війна і ті біди", що звалилися на жінку за останні роки.

"У мене онкологія, виявлена на початку, на щастя. Війна і ті біди, що звалилися на мене за останні роки, далися взнаки. Рак повернувся. 12 років тому він також був на початковій стадії. Недавно мене вже навіть зняли з обліку, і я видихнула з полегшенням, а дарма. Пухлини знайшли пару тижнів тому. Їх видалили, але, як згодом виявилось, не повністю", — написала деталі тележурналістка.

Наталія Фіцич закликала українців не нехтувати своїм здоров'ям: робити чек-апи, здавати хоч базові аналізи, перевіряти стан хронічних хвороб. Вона зазначила, що війна і тривоги усім даються взнаки, тому краще виявити проблеми на початках.

"Я боротимусь, як бореться зараз уся країна. Бо поруч є ті, кому ми потрібні. Життя варте цієї боротьби. А фото (нижче) саме з тих перших тижнів повномасштабної війни. Тоді я почувалась такою ж розгубленою перед невідомим майбутнім, але сповненою наміру боротися", — підсумувала ведуча.

Хто така Наталія Фіцич

Уродженка Чернівецької області, народилася у 1977 році. Починаючи свою кар'єру, вона співпрацювала з такими телеканалами, як "Інтер" і "1+1", а наразі працює на каналі "Прямий".

Фіцич заміжня за політиком та журналістом Володимиром Ар'євим, і у них є доросла дочка Ярина, яка є депутаткою Київської міської ради.

Фіцич з чоловіком Володимиром Ар'євим. Фото: www.facebook.com/fitsychn

Телеведуча з донькою Яриною. Фото: www.facebook.com/fitsychn

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