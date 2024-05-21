Такер Карслон "прописався" на росТБ: що відомо про його нове шоу

Шоу "TUCKER" показують в ефірі телеканалу "Росія 24"

Американський журналіст Такер Карлсон почав вести свою програму на російському телебаченні. Шоу "TUCKER" показують в ефірі телеканалу "Росія 24" у вихідні.

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що шоу є спільним проєктом YouTube-каналу "Карлсон ТБ" та "Росія 24"

Перший випуск програми присвячений кліщам та хворобі Лайма, яку вони передають. Протягом ефіру Карлсон спілкується з експертом щодо проблеми поширення цього захворювання.

Аналізуючи діяльність та промови Карлсон, поява відповідних проросійських шоу не дивна. Адже він ще у 2022-му поширював тези про "війну Америки з Росією в Україні" та "один народ".

Водночас, зауважимо, що ще у листопаді 2023 року Карлсон спростовував чутки про створення спільного шоу з каналом "Росія 24".

Нагадаємо, що на напочатку року Такер взяв інтерв'ю у російського диктора Путіна, після якого почав розхвалювати Москву. Пізніше американський журналіст спілкувався з Павлом Дуровим, який створив VK та Telegram. Також і путінський філософ Дугін дав інтерв’ю Карлсону.

Раніше "Телеграф" писав, що соціолог пояснив, навіщо Кремлю чутки про смерть диктатора.