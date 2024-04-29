Коргі з України став моделлю для статуї Єлизавети II: як він виглядає у реальному житті

Коргі Лакі став моделлю для собаки, що стоїть на задніх лапах

У Британському графстві Ратленд було відкрито перший постійний меморіал покійній королеві Єлизаветі II. Постамент оточують скульптури трьох собак. Як виявилося, одна з них — вихованець українки.

Бронзовий монумент встановлений поряд із бібліотекою в Окемі. Він був відкритий на 98-й день народження покійного монарха. Про це пише BBC.

Єлизавета II зображена у церемоніальному одязі з діадемою Георга IV на голові, поясом Ордена Підв’язки на сукні. Що цікаво, біля її ніг знаходяться три собаки коргі. То була її улюблена порода.

Однією з моделей для королівських собак став пес українки Антоніни Кириленко. Скульптор Хайвелл Претлі, який зобразив королеву в оточенні її улюбленців, сказав, що Лакі справді був собачою моделлю.

Лакі народився у київському розпліднику у 2019 році. Звідти його забрала Антоніна Кириленко. А 2020 року вони переїхали до Лондона.

"З початком війни в Україні Лакі ходив з нами на мітинги, навіть зібрав небагато коштів, які ми перевели в Україну до притулків для тварин", — каже вона.

Антоніна Кириленко. Фото: ВВС

Вона також розповіла, що одного разу її чоловік вирішив взяти Лакі з собою на роботу і, проходячи по одному з лондонських парків, їх помітив.

"Він саме працював над майбутньою статуєю королеви, мав ескізи і уявляв, що навколо монумента мають бути коргі. Йому сподобався наш пес і він запросив нас у свою майстерню позувати", — розповідає Антоніна.

Лаки стала моделлю для собаки, що стоїть на задніх лапах.

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