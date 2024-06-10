"Знайдіть в собі мужність": батько зниклої у Німеччині 9-річної українки записав звернення

Маленьку українку шукають вже тиждень

Військовослужбовець Збройних сил України (ЗСУ) Роман, батько зниклої у Німеччині 9-річної Валерії, записав звернення з фронту. Він подякував за пошуки його доньки та звернувся до ймовірних викрадачів.

Роман зазначив, що Валерію вкрали, поки він оберігає сон інших українських дітей. Про це пише видання Frankfurter Rundschau.

"Поки я оберігаю спокійний сон українських дітей на фронті, моя рідна дитина безслідно зникла", ― сказав Роман.

У зверненні він також звернувся до ймовірних викрадачів. Військовий закликав їх повернути доньку.

"Я звертаюся до тих, хто причетний до її зникнення: знайдіть в собі мужність повернути нам, батькам, нашу улюблену дитину. Щоб незабаром знову мати можливість тримати свою доньку на руках", ― сказав Роман.

Через зникнення доньки військовому дозволили залишити службу та поїхати у Німеччину. Зараз він займається оформленням потрібних документів.

Зазначимо, що Романа теж підозрювали у викраденні доньки. Проте матір Валерії говорила, що у них хороші стосунки і він не може бути до цього причетним.

Нагадаємо, 9-річна Валерія зникла рано вранці 3 червня у Дебельні (Саксонія). Там вона проживала разом з мамою та сестрою. Дівчинка не дійшла до школи, але адміністрація навчального закладу не сповістила про це батьків. Про зникнення маленької українки стало відомо лише у другій половині дня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за тиждень пошуків немає жодного результату. У Німеччині вже провели масштабну пошукову операцію. Також дівчинку шукали в Україні, Польщі та Чехії.