Вбивство української дівчинки у Німеччині: нові подробиці і деталі трагедії

Поліція підтвердила насильницьку смерть 9-річної Валерії, розслідування триває. Стали відомі деякі обставини резонансного випадку

У Німеччині поліція продовжує розслідувати загибель дев'ятирічної Валерії з України, пошуки якої тривали більше тижня. При чому слідство кваліфікує подію як вбивство, а підозрюваних ще не знайшли. Про це у середу, 12 червня, на пресконференції заявив начальник поліції Хемніца Карстен Кемпф.

Він підтвердив інформацію про те, що тіло дівчинки знайшли напередодні вдень у лісовій зоні між районом Россвайн у Маліч і районом Дебельн у Гермсдорфі, а про трагедію місцеві силовики знали вже вчора. Втім, місцеве законодавство забороняє робити офіційні заяви без проведення ДНК-тестів та результатів інших експертиз.

"Минулої ночі була сумна впевненість, що це була дев'ятирічна Валерія", — цитує офіцера місцеве видання tag24.de.

Ймовірно, за його словами, дівчина стала жертвою злочину, і зараз її розслідують за ненавмисне вбивство або вбивство. Точний час смерті назвати поки правоохоронці не можуть з тактичних та етичних міркувань. За попередніми даними слідства, доказів сексуального злочину немає.

Стали відомі деякі деталі трагедії

За словами прес-секретаря прокуратури Хемніца Інгрід Бургхарт, підозрюваних поки немає.

Як зазначають правоохоронці, місце, де знайшли тіло, було далеко від будь-яких доріжок, глибоко в підліску (воно знаходиться десь за три кілометри від її будинку). У ході слідства з’ясувалося, що місце виявлення підозрілого автомобіля, очевидно, також є місцем злочину. Тепер розслідування зосередиться на оточенні родини.

Українці, що проживають у Нижній Саксонії на форумах розповідають, що нерідко чули від дітей та батьків, що інколи біля школ очевидці бачили автомобілі з якимись підозрілими чоловіками, що спілкувалися з дітьми.

За словами кримінального директора Менді Кюршнер, свідок повідомила в поліцію 5 червня, що почула крики. Ймовірно, ця підказка і призвела до подальшого дослідження місця, де тіло знайшли у вівторок.

На питання чому знайшли тіло через такий довгий період часу, Кюршнер відповів: "Ми не змогли точно звузити локацію на основі свідчень свідка".

Зокрема між орієнтовним місцем, де пролунав крик, і місцем, де його почули, було близько двох кілометрів. Ймовірно, свідок міг описати лише загальний напрямок. Тому, за словами Кюршнера, потрібна була ще принаймні одна надійна підказка.

Деталі пошукової операції

Нагадаємо, дівчинка зникла вранці 3 червня дорогою до школи. Поліція безуспішно шукала зниклу українку цілими днями за допомогою водолазів, пошукових собак, гелікоптера і сотнями людей. Понад 400 поліцейських із Саксонії та Саксонії-Ангальт прочісували луки, поля та ліси. Також використовували дрони.

Після виявлення тіла дитини в лісі прилеглу територію перегородили на великій площі.

Що відомо про сім'ю Валерії

Дівчинка приїхала зі сходу України разом з мамою після початку вторгнення Росії. Після приїзду у ФРН через якийсь час вони оселилися в Дебельні. Як розказують сусіди мами Валерії, вона у Німеччині ніде не працювала та має ще одну неповнолітню дитину. Батько дівчинки — Роман — залишився в Україні та вступив у лави ЗСУ.

Нагадаємо, днями він записав емоційне відеозвернення, у якому просив викрадачів повернути дочку.

Як повідомлялось, Валерія зникла вранці 3 червня після того, як вийшла з дому до школи. Але у шкільний автобус вона так і не встигла сісти.