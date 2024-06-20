Пішов по руках: Путін після відвідин Північної Кореї попхався до В'єтнаму

В'єтнам, який офіційно проводить нейтральну політику, утримався від засудження нападу РФ на Україну

Російський диктатор Володимир Путін після візиту до Північної Кореї прибув до В'єтнаму. Там диктатор планує провести переговори з лідерами країни – В'єтнам, подібно до Китаю та КНДР, є комуністичною державою.

Про це пише інформаційне агентство Reuters. Зазначається, що літак диктатора приземлився в аеропорту міста Ханой, Путіна зустрічали на червоній доріжці, нібито легітимного лідера справжньої країни, віцепрем'єр-міністр В'єтнаму Тран Хон Ха та високопоставлений партійний дипломат Ле Хоай Трунг.

Диктатор зі свого боку заявив, що вдячний В'єтнаму за підтримку російського терористичного режиму у його війні проти України. При цьому В'єтнам, який офіційно проводить нейтральну політику, утримався від засудження нападу РФ на Україну, що викликає у цивілізованих країн підозру у прихильності країни до Кремля.

"Візит президента путіна до Північної Кореї та В’єтнаму покликаний продемонструвати, що спроби Заходу ізолювати росію не працюють і що у росії є партнери в Азії", – сказав агентству Карл Тайєр, експерт з безпеки у В’єтнамській Академії сил оборони Австралії в Канберрі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Кім Чен Ин пообіцяв Путіну підтримку у війні проти України. Він заявив, що КНДР висловлює "повну підтримку та солідарність російському уряду, армії та народу у виконанні спеціальної військової операції на Україні" (так у РФ називають війну проти України).

В Україні тим часом зазначили, що російський диктатор Володимир Путін та диктатор КНДР Ким Чен Ин демонстративно підписали договір про військове партнерство між двома терористичними режимами – російським та північнокорейським. Це повністю знецінює усі заборонні міжнародні інструменти та ООН, як таку.

Західні ЗМІ зазначають, що військове співробітництво російського терористичного режиму з іранськими аятоллами, північнокорейськими терористами та китайською диктатурою – це загроза, яка буде актуальна десятиліттями. Альянс Росії, Ірану, КНДР та Китаю буде загрожувати США та союзникам навіть після завершення війни в Україні.