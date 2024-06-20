Пішов по руках: Путін після відвідин Північної Кореї попхався до В'єтнаму
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В'єтнам, який офіційно проводить нейтральну політику, утримався від засудження нападу РФ на Україну
Російський диктатор Володимир Путін після візиту до Північної Кореї прибув до В'єтнаму. Там диктатор планує провести переговори з лідерами країни – В'єтнам, подібно до Китаю та КНДР, є комуністичною державою.
Про це пише інформаційне агентство Reuters. Зазначається, що літак диктатора приземлився в аеропорту міста Ханой, Путіна зустрічали на червоній доріжці, нібито легітимного лідера справжньої країни, віцепрем'єр-міністр В'єтнаму Тран Хон Ха та високопоставлений партійний дипломат Ле Хоай Трунг.
Диктатор зі свого боку заявив, що вдячний В'єтнаму за підтримку російського терористичного режиму у його війні проти України. При цьому В'єтнам, який офіційно проводить нейтральну політику, утримався від засудження нападу РФ на Україну, що викликає у цивілізованих країн підозру у прихильності країни до Кремля.
"Візит президента путіна до Північної Кореї та В’єтнаму покликаний продемонструвати, що спроби Заходу ізолювати росію не працюють і що у росії є партнери в Азії", – сказав агентству Карл Тайєр, експерт з безпеки у В’єтнамській Академії сил оборони Австралії в Канберрі.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Кім Чен Ин пообіцяв Путіну підтримку у війні проти України. Він заявив, що КНДР висловлює "повну підтримку та солідарність російському уряду, армії та народу у виконанні спеціальної військової операції на Україні" (так у РФ називають війну проти України).
В Україні тим часом зазначили, що російський диктатор Володимир Путін та диктатор КНДР Ким Чен Ин демонстративно підписали договір про військове партнерство між двома терористичними режимами – російським та північнокорейським. Це повністю знецінює усі заборонні міжнародні інструменти та ООН, як таку.
Західні ЗМІ зазначають, що військове співробітництво російського терористичного режиму з іранськими аятоллами, північнокорейськими терористами та китайською диктатурою – це загроза, яка буде актуальна десятиліттями. Альянс Росії, Ірану, КНДР та Китаю буде загрожувати США та союзникам навіть після завершення війни в Україні.